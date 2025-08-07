День жалоби оголошено у Нікополі 7 серпня

Російські загарбники ввечері 6 серпня двічі атакували Нікополь дронами та з РСЗВ. Є загиблі та поранені.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Олександр Саюк.

"Сьогодні у Нікополі офіційно оголошено День жалоби за жертвами обстрілів 6-го серпня", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, внаслідок ворожих ударів загинув 23-річний рятувальник та двоє цивільних: 62-річний чоловік і 49-річна жінка. Дістали поранень різного ступеня важкості ще четверо надзвичайників: 29, 35, 39 та 42 років, а також цивільний 49-річний чоловік.

