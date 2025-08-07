Рашисти вдарили по Оріхову на Запоріжжі. Триває розбір завалів
Російські війська завдали удару по Оріхову на Запоріжжі.
Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено приватний будинок.
Наразі тривають пошукові роботи під завалами.
