Новини Обстріли Запорізької області
Рашисти вдарили по Оріхову на Запоріжжі. Триває розбір завалів

Удар РФ по Оріхову 7 серпня 2025 року Що відомо

Російські війська завдали удару по Оріхову на Запоріжжі.

Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено приватний будинок.

Наразі тривають пошукові роботи під завалами.

