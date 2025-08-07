Рашисты ударили по Орехову на Запорожье. Продолжается разбор завалов
Российские войска нанесли удар по Орехову на Запорожье.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
Вследствие вражеского обстрела поврежден частный дом.
Сейчас продолжаются поисковые работы под завалами.
