Рашисты ударили по Орехову на Запорожье. Продолжается разбор завалов

Удар РФ по Орехово 7 августа 2025 года Что известно

Российские войска нанесли удар по Орехову на Запорожье.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Вследствие вражеского обстрела поврежден частный дом.

Сейчас продолжаются поисковые работы под завалами.

обстрел (28913) Запорожская область (3391) Пологовский район (107) Орехов (12)


