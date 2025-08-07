Враг убил женщину в Гуляйполе, за сутки нанес более 700 ударов по населенным пунктам на Запорожье

7 августа россияне обстреляли из РСЗО Гуляйполе Пологовского района, погибла женщина. Вследствие вражеских ударов в течение суток погибли три человека, еще 13 - получили ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.

"62-летняя женщина погибла вследствие вражеского удара по Пологовскому району. Россияне ударили из РСЗО по Гуляйполю. Частично разрушен частный дом.

В течение суток оккупанты нанесли 723 удара по 12 населенным пунктам Запорожской области:

войска РФ совершили 5 авиационных ударов по Каневскому, Каменскому, Малиновке, Ольговскому.

556 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Беленькое, Новоалександровку, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Красную Криницу.

3 обстрела из РСЗО накрыли Щербаки, Новоданиловку, Малиновку.

159 артиллерийских ударов нанесены по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного.

"Поступило 23 сообщения о разрушении домов, нежилых зданий, сетей коммуникаций и автомобилей", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Атака РФ по базе отдыха на Запорожье: в больницах находятся восемь раненых, двое из них - в тяжелом состоянии, - ОВА