Враг убил женщину в Гуляйполе, за сутки нанес более 700 ударов по населенным пунктам на Запорожье
7 августа россияне обстреляли из РСЗО Гуляйполе Пологовского района, погибла женщина. Вследствие вражеских ударов в течение суток погибли три человека, еще 13 - получили ранения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.
"62-летняя женщина погибла вследствие вражеского удара по Пологовскому району. Россияне ударили из РСЗО по Гуляйполю. Частично разрушен частный дом.
В течение суток оккупанты нанесли 723 удара по 12 населенным пунктам Запорожской области:
- войска РФ совершили 5 авиационных ударов по Каневскому, Каменскому, Малиновке, Ольговскому.
- 556 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Беленькое, Новоалександровку, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Красную Криницу.
- 3 обстрела из РСЗО накрыли Щербаки, Новоданиловку, Малиновку.
- 159 артиллерийских ударов нанесены по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного.
"Поступило 23 сообщения о разрушении домов, нежилых зданий, сетей коммуникаций и автомобилей", - говорится в сообщении.
