РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11890 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Запорожской области
493 2

Атака РФ по базе отдыха на Запорожье: в больницах находятся восемь раненых, двое из них - в тяжелом состоянии, - ОВА

Запорожье обстрел базы отдыха

В больницу госпитализировали восемь человек, пострадавших в результате удара РФ фугасными авиационными бомбами по базе отдыха в Запорожском районе. Двое из них - 25-летняя женщина и 17-летний парень находятся в тяжелом состоянии.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" рассказал глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"В больницах находится 8 человек. 25-летняя женщина - в тяжелом состоянии из-за большой потери крови, также в тяжелом состоянии - 17-летний парень", - рассказал Федоров о состоянии пострадавших.

У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения конечностей, грудной клетки, переломы, акубаротравмы.

В результате российской атаки на территории базы уничтожено большое количество домиков для отдыха, с десяток автомобилей, повреждено большое количество имущества.

"Никакого отношения к военной компоненте база отдыха не имеет", - подчеркнул Федоров.

Ранее сообщалось, что оккупанты ударили по меньшей мере четырьмя ФАБами по базе отдыха в Запорожском районе. Двое погибших, есть раненые.

Смотрите также: Атака КАБов на Запорожский район: два человека погибли, 12 - ранены, среди них - двое детей. Есть тяжелые (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Запорожье (2727) обстрел (28913) Запорожская область (3384) Запорожский район (201)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
оні усталі...
чому не обрали базу відпочинку Покровськ ?

.
показать весь комментарий
06.08.2025 18:18 Ответить
Ударів у відповідь по ворогу можно навіть не чекати. Продовжуємо зберігати комфорт вбивць з московії.
показать весь комментарий
06.08.2025 18:19 Ответить
 
 