Атака РФ по базе отдыха на Запорожье: в больницах находятся восемь раненых, двое из них - в тяжелом состоянии, - ОВА

В больницу госпитализировали восемь человек, пострадавших в результате удара РФ фугасными авиационными бомбами по базе отдыха в Запорожском районе. Двое из них - 25-летняя женщина и 17-летний парень находятся в тяжелом состоянии.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" рассказал глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"В больницах находится 8 человек. 25-летняя женщина - в тяжелом состоянии из-за большой потери крови, также в тяжелом состоянии - 17-летний парень", - рассказал Федоров о состоянии пострадавших.

У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения конечностей, грудной клетки, переломы, акубаротравмы.

В результате российской атаки на территории базы уничтожено большое количество домиков для отдыха, с десяток автомобилей, повреждено большое количество имущества.

"Никакого отношения к военной компоненте база отдыха не имеет", - подчеркнул Федоров.

Ранее сообщалось, что оккупанты ударили по меньшей мере четырьмя ФАБами по базе отдыха в Запорожском районе. Двое погибших, есть раненые.

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