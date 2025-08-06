Атака КАБов на Запорожский район: два человека погибли, 12 - ранены, среди них - двое детей. Есть тяжелые (обновлено)
По меньшей мере, три человека получили ранения в результате атаки РФ на Запорожский район.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
"Авиационным ударом повреждены здания. Известно о, по меньшей мере, трех пострадавших", - уточнил он.
Позже Федоров сообщил, что из-за российской атаки два человека погибли, десять получили ранения. Среди раненых - четверо детей. Позже в ОВА уточнили, что ранены двое детей.
"Под утро россияне нанесли удары по Запорожскому району. Повреждены, по меньшей мере, девять зданий. Экстренные службы работают", - говорится в сообщении.
Впоследствии глава ОВА добавил, что количество пострадавших увеличилось до 12 человек.
"Направлены в больницу пять человек в тяжелом и среднем состоянии", - говорится в сообщении.
Позже в ГСЧС сообщили, что 6 августа в промежутке времени с 05:55 по 06:10 враг нанес удары авиабомбами по территории базы отдыха в одном из населенных пунктов Запорожского района.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что взрывы были в Запорожской области, враг атаковал КАБами. Также отмечалось, что 5 августа войска РФ атаковали FPV-дроном Степногорск, погибло двое мужчин.
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