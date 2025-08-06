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Новости Обстрелы Запорожской области
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Атака КАБов на Запорожский район: два человека погибли, 12 - ранены, среди них - двое детей. Есть тяжелые (обновлено)

По меньшей мере, три человека получили ранения в результате атаки РФ на Запорожский район.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Авиационным ударом повреждены здания. Известно о, по меньшей мере, трех пострадавших", - уточнил он.

Позже Федоров сообщил, что из-за российской атаки два человека погибли, десять получили ранения. Среди раненых - четверо детей. Позже в ОВА уточнили, что ранены двое детей.

"Под утро россияне нанесли удары по Запорожскому району. Повреждены, по меньшей мере, девять зданий. Экстренные службы работают", - говорится в сообщении.

Впоследствии глава ОВА добавил, что количество пострадавших увеличилось до 12 человек.

"Направлены в больницу пять человек в тяжелом и среднем состоянии", - говорится в сообщении.

Запорізька область після обстрілу
Запорізька область після обстрілу
Запорізька область після обстрілу
Запорізька область після обстрілу
Запорізька область після обстрілу
Запорізька область після обстрілу
Запорізька область після обстрілу
Запорізька область після обстрілу

Позже в ГСЧС сообщили, что 6 августа в промежутке времени с 05:55 по 06:10 враг нанес удары авиабомбами по территории базы отдыха в одном из населенных пунктов Запорожского района.

Запорізька
Запорізька
Запорізька
Запорізька
Запорізька
Запорізька
Запорізька
Запорізька
Запорізька
Запорізька

Читайте на "Цензор.НЕТ": Взрывы слышны в Запорожской области: враг атакует КАБами

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что взрывы были в Запорожской области, враг атаковал КАБами. Также отмечалось, что 5 августа войска РФ атаковали FPV-дроном Степногорск, погибло двое мужчин.

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Запорожье (2727) Запорожская область (3384) КАБ (419) Запорожский район (199)


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путін потвора, ні він, ні його клятий рід не заслуговують на життя. це була база відпочинку, де відпочивали діти.
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06.08.2025 09:35 Ответить
Проблемі кабів вже понад півтори роки коли РФ застосовує їх масово і західні партнери нам не надають засобів щоб її вирішити, щотижня РФ по лінії фронту скидає 800-900 штук плануючих авіаційних бомб при тому без ризику для їх носіїв, по суті стираючи наші укріплення.
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06.08.2025 09:55 Ответить
 
 