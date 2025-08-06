Взрывы слышны в Запорожской области: враг атакует КАБами

Утром 6 августа 2025 года в Запорожской области слышны взрывы. Рашисты атакуют управляемыми авиабомбами.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Взрывы в Запорожской области! До отбоя оставайтесь в безопасных местах", - отметил он.

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До этого Федоров информировал об угрозе применения управляемых авиационных бомб (КАБов) по Запорожской области и г. Запорожью.

Больше информации на эту минуту не известно.

Ранее сообщалось, что 5 августа войска РФ атаковали FPV-дроном Степногорск, погибло двое мужчин.