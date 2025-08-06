Взрывы слышны в Запорожской области: враг атакует КАБами
Утром 6 августа 2025 года в Запорожской области слышны взрывы. Рашисты атакуют управляемыми авиабомбами.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
"Взрывы в Запорожской области! До отбоя оставайтесь в безопасных местах", - отметил он.
До этого Федоров информировал об угрозе применения управляемых авиационных бомб (КАБов) по Запорожской области и г. Запорожью.
Больше информации на эту минуту не известно.
Ранее сообщалось, что 5 августа войска РФ атаковали FPV-дроном Степногорск, погибло двое мужчин.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Igor Grytselyak
показать весь комментарий06.08.2025 06:47 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль