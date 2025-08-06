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Новости Обстрелы Запорожской области
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Взрывы слышны в Запорожской области: враг атакует КАБами

Оккупанты нанесли удар КАБами по Запорожской области

Утром 6 августа 2025 года в Запорожской области слышны взрывы. Рашисты атакуют управляемыми авиабомбами.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Взрывы в Запорожской области! До отбоя оставайтесь в безопасных местах", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты совершили очередную атаку дронов на Запорожский район, ранены два человека

До этого Федоров информировал об угрозе применения управляемых авиационных бомб (КАБов) по Запорожской области и г. Запорожью.

Больше информации на эту минуту не известно.

Ранее сообщалось, что 5 августа войска РФ атаковали FPV-дроном Степногорск, погибло двое мужчин.

Автор: 

взрыв (6869) обстрел (28900) Запорожская область (3384) КАБ (419)


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Просимо про ППО вічно.Невже проти літаків ворога нема дієвої зброї.Якби не було,то північнокорейці вже стерти б давно Сеул з лиця Землі." Дрони змінили війну".А КАБи ні?((За рахунок КАБів і йде просування москалів((Думаю наступною павутиною від Малюка мав би бути сюрприз в цьому напрямку.
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06.08.2025 06:47 Ответить
 
 