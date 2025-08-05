Оккупанты совершили очередную атаку дронов на Запорожский район, ранены два человека
В ночь на 5 августа российские захватчики в очередной раз атаковали Запорожский район дронами.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.
Он отметил, что под ударом fpv-дрона оказалось Беленькое. Ранены 43-летняя женщина и 49-летний мужчина.
"Им оказывается вся необходимая помощь", - отметил Федров.
В течение суток оккупанты нанесли 431 удар по 16 населенным пунктам Запорожской области:
- совершили 11 авиационных ударов по Малокатериновке, Заречному, Гуляйполю, Зализнычному, Щербакам, Успеновке, Белогорью.
- 305 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Малокатериновку, Беленькое, Степногорск, Каменское, Гуляйполе, Малую Токмачку, Зеленое, Малиновку, Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Чаривне.
- 5 обстрелов из РСЗО накрыли Гуляйполе и Малую Токмачку.
- 110 артиллерийских ударов нанесено по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малиновки, Малой Токмачки, Чаривного и Новоандреевки.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль