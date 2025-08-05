Оккупанты совершили очередную атаку дронов на Запорожский район, ранены два человека

В ночь на 5 августа российские захватчики в очередной раз атаковали Запорожский район дронами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.

Он отметил, что под ударом fpv-дрона оказалось Беленькое. Ранены 43-летняя женщина и 49-летний мужчина.

"Им оказывается вся необходимая помощь", - отметил Федров.

В течение суток оккупанты нанесли 431 удар по 16 населенным пунктам Запорожской области:

совершили 11 авиационных ударов по Малокатериновке, Заречному, Гуляйполю, Зализнычному, Щербакам, Успеновке, Белогорью.

305 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Малокатериновку, Беленькое, Степногорск, Каменское, Гуляйполе, Малую Токмачку, Зеленое, Малиновку, Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Чаривне.

5 обстрелов из РСЗО накрыли Гуляйполе и Малую Токмачку.

110 артиллерийских ударов нанесено по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малиновки, Малой Токмачки, Чаривного и Новоандреевки.

