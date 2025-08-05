Окупанти здійснили чергову атаку дронів на Запорізький район, поранено двох людей
У ніч проти 5 серпня російські загарбники вкотре атакували Запорізький район дронами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.
Він зазначив, що під ударом fpv-дрона опинилося Біленьке. Поранено 43-річну жінку та 49-річного чоловіка.
"Їм надається вся необхідна допомога", - зазначив Федров.
Впродовж доби окупанти завдали 431 удар по 16 населених пунктах Запорізької області:
- здійснили 11 авіаційних ударів по Малокатеринівці, Зарічному, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Успенівці, Білогірʼю.
- 305 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Малокатеринівку, Біленьке, Степногірськ, Кам'янське, Гуляйполе, Малу Токмачку, Зелене, Малинівку, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Чарівне.
- 5 обстрілів з РСЗВ накрили Гуляйполе та Малу Токмачку.
- 110 артилерійських ударів завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малинівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новоандріївки.
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