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Окупанти здійснили чергову атаку дронів на Запорізький район, поранено двох людей

Обстріли Запорізької області

У ніч проти 5 серпня російські загарбники вкотре атакували Запорізький район дронами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

Він зазначив, що під ударом fpv-дрона опинилося Біленьке. Поранено 43-річну жінку та 49-річного чоловіка.

"Їм надається вся необхідна допомога", - зазначив Федров.

Впродовж доби окупанти завдали 431 удар по 16 населених пунктах Запорізької області:

  • здійснили 11 авіаційних ударів по Малокатеринівці, Зарічному, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Успенівці, Білогірʼю.
  • 305 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Малокатеринівку, Біленьке, Степногірськ, Кам'янське, Гуляйполе, Малу Токмачку, Зелене, Малинівку, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Чарівне.
  • 5 обстрілів з РСЗВ накрили Гуляйполе та Малу Токмачку.
  • 110 артилерійських ударів завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малинівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новоандріївки.

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Автор: 

Запорізька область (3916) Запорізький район (203) Біленьке (10)


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