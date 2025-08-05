Окупанти здійснили чергову атаку дронів на Запорізький район, поранено двох людей

У ніч проти 5 серпня російські загарбники вкотре атакували Запорізький район дронами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

Він зазначив, що під ударом fpv-дрона опинилося Біленьке. Поранено 43-річну жінку та 49-річного чоловіка.

"Їм надається вся необхідна допомога", - зазначив Федров.

Впродовж доби окупанти завдали 431 удар по 16 населених пунктах Запорізької області:

здійснили 11 авіаційних ударів по Малокатеринівці, Зарічному, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Успенівці, Білогірʼю.

305 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Малокатеринівку, Біленьке, Степногірськ, Кам'янське, Гуляйполе, Малу Токмачку, Зелене, Малинівку, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Чарівне.

5 обстрілів з РСЗВ накрили Гуляйполе та Малу Токмачку.

110 артилерійських ударів завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малинівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новоандріївки.

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