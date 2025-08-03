Війська РФ обстріляли 2 села у Запорізькому районі: поранено чоловіка

Вночі 3 серпня 2025 року війська РФ продовжували завдавати ударів по території Запорізької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, 56-річного чоловіка поранено внаслідок ворожої атаки на Запорізький район.

"Вночі у Веселянці зруйновані та пошкоджені кілька будинків. Виникла пожежа. На щастя, люди не постраждали", - йдеться у повідомленні.

"У Річному ворог також ударив по приватній забудові. Поранено чоловіка. Йому надається вся необхідна допомога", - додав Федоров.

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