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Новини Обстріли Запорізької області
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Війська РФ обстріляли 2 села у Запорізькому районі: поранено чоловіка

Росіяни атакували село на Запоріжжі: двоє поранених, пошкоджені майже сто будинків

Вночі 3 серпня 2025 року війська РФ продовжували завдавати ударів по території Запорізької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, 56-річного чоловіка поранено внаслідок ворожої атаки на Запорізький район.

"Вночі у Веселянці зруйновані та пошкоджені кілька будинків. Виникла пожежа. На щастя, люди не постраждали", - йдеться у повідомленні.

"У Річному ворог також ударив по приватній забудові. Поранено чоловіка. Йому надається вся необхідна допомога", - додав Федоров.

Читайте: Впродовж тижня окупанти здійснили понад 4000 обстрілів Запорізької області, - ОВА

Автор: 

обстріл (30176) Запорізька область (3905) Запорізький район (202) Веселянка (3) Річне (1)


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