Впродовж тижня окупанти здійснили понад 4000 обстрілів Запорізької області, - ОВА

За цей тиждень російські загарбники здійснили понад 4000 обстрілів Запорізької області, внаслідок яких загинули 24 людини.

Про це в ефірі "Ми-Україна" повідомив речник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Коваленко, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що за кількістю обстрілів це був один з рекордних тижнів.

"Більшість загиблих – це люди, які перебували у Біленьківській виправній колонії. Понад 100 людей дістали поранення", - розповів речник ОВА.

Через ворожі атаки зруйновано понад 300 будинків.

Основну частину атак (близько 60–70%) становили удари безпілотників. Також окупанти застосовували артилерію, авіацію та реактивні системи залпового вогню.

Нагадаємо, 28 липня 2025 року, орієнтовно о 23:28 збройні сили РФ здійснили авіаційний удар по території Біленьківської виправної колонії у Запорізькій області за допомогою чотирьох керованих авіаційних бомб (КАБ). Повідомлялося про 17 загиблих та понад 40 поранених.

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