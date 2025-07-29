Два КАБи влучили в їдальню, один - у місце проживання засуджених, - заступник начальника Біленьківської колонії про обстріл. ФОТОрепортаж

Сьогодні вночі війська РФ завдали ударів КАБами по Біленьківській виправній колонії №99. З засудженими проводили інструктажі на випадок обстрілу, однак до такого бути готовим неможливо.

Про це розповів заступник начальника установи Дмитро Азаров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"Два КАБи влучили в їдальню, один КАБ влучив в безпосередньо місце проживання засуджених, де було найбільше загиблих. Співробітники з працівниками медичної частини до приїзду карет швидких допомог надавали допомогу. Ну, не багато, адже швидкі допомоги просто прибули миттєво, їх працювало дуже багато, десятки швидких карет доставляли засуджених по лікарнях Запоріжжя", - зауважив він.







За словами Азарова, нині розглядається питання проведення евакуаційних дій, щодо вивозу засуджених.

"Засуджені були проінструктовані, але, звісно, до такого не можна бути готовим. Втім усі знали чіткий план дій. Тому всі засуджені відразу зайняли свої позиції відповідно в укриттях, можливо через це кількість загиблих та поранених значно зменшилася. Засуджені не панікували, не дезорганізували роботу установи, діяли злагоджено, виконували вказівки адміністрації", - додав він.

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Голова ГО "Захист в'язнів України" Олег Цвілий розповів, що у Запорізькій області з початку повномасштабного вторгнення евакуювали всі установи, окрім Біленьківської виправної колонії №99.

У Біленьківської виправної колонії №99 відбувають злочини за тяжкі і особливо тяжкі злочини. Тут перебували засуджені вперше до позбавлення волі, не рецидиви.

Як повідомлялося, вночі росіяни атакували один з пенітенціарних закладів на Запоріжжі, 17 загиблих та понад 40 поранених. Також Цензор.НЕТ інформував про удар РФ по Кам’янському. Там є жертви і постраждалі. Пошкоджено пологовий будинок та відділення міської лікарні.