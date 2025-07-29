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Новини Фото Обстріли Запоріжжя
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Два КАБи влучили в їдальню, один - у місце проживання засуджених, - заступник начальника Біленьківської колонії про обстріл. ФОТОрепортаж

Сьогодні вночі війська РФ завдали ударів КАБами по Біленьківській виправній колонії №99. З засудженими проводили інструктажі на випадок обстрілу, однак до такого бути готовим неможливо.

Про це розповів заступник начальника установи Дмитро Азаров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"Два КАБи влучили в їдальню, один КАБ влучив в безпосередньо місце проживання засуджених, де було найбільше загиблих. Співробітники з працівниками медичної частини до приїзду карет швидких допомог надавали допомогу. Ну, не багато, адже швидкі допомоги просто прибули миттєво, їх працювало дуже багато, десятки швидких карет доставляли засуджених по лікарнях Запоріжжя", - зауважив він.

Біленьківська колонія після обстрілу
Біленьківська колонія після обстрілу
Біленьківська колонія після обстрілу

За словами Азарова, нині розглядається питання проведення евакуаційних дій, щодо вивозу засуджених.

"Засуджені були проінструктовані, але, звісно, до такого не можна бути готовим. Втім усі знали чіткий план дій. Тому всі засуджені відразу зайняли свої позиції відповідно в укриттях, можливо через це кількість загиблих та поранених значно зменшилася. Засуджені не панікували, не дезорганізували роботу установи, діяли злагоджено, виконували вказівки адміністрації", - додав він.

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Голова ГО "Захист в'язнів України" Олег Цвілий розповів, що у Запорізькій області з початку повномасштабного вторгнення евакуювали всі установи, окрім Біленьківської виправної колонії №99.

У Біленьківської виправної колонії №99 відбувають злочини за тяжкі і особливо тяжкі злочини. Тут перебували засуджені вперше до позбавлення волі, не рецидиви.

Як повідомлялося, вночі росіяни атакували один з пенітенціарних закладів на Запоріжжі, 17 загиблих та понад 40 поранених. Також Цензор.НЕТ інформував про удар РФ по Кам’янському. Там є жертви і постраждалі. Пошкоджено пологовий будинок та відділення міської лікарні.

Автор: 

колонія (258) жертви (1858) Запорізька область (3881)


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А дозволили б тяжко засудженим піти на фронт, то всі б були живі здорові. Вертухаїв, доречі теж можна разом з підопічними відправити, заклад закрити, а кошти зекономити. Це зветься оптимізація!
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29.07.2025 16:35 Відповісти
Не хвилюйтесь. Дозволяють.
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29.07.2025 16:48 Відповісти
Так там за тяжкі й особливо тяжкі! Це ж не шлепери якісь.
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29.07.2025 16:48 Відповісти
Знаєте як вони будуть рвать русню з особливим задоволенням
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29.07.2025 16:51 Відповісти
Маю великий сумнів. Щоб ще нашим горя нн наробили.
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29.07.2025 16:53 Відповісти
Так розписують, як спасали, засуджених за тяжкі злочини вбивць та гвалтівників що за цивільних людей котрі потерпають від кідарів кожного дня й то так не розписують про порятунок, й допомогу а цістільки біди накоїли й більш за все продовжать свій кримінальний шлях далі.
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29.07.2025 16:50 Відповісти
"Так розписують", тому що ці "соціально блізкіє" і знаходяться під "опікою" кримінально - олігархічної "держави".
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29.07.2025 16:58 Відповісти
 
 