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Новини Фото Обстріли Запорізької області Обстріли Дніпропетровщини
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Після слів Трампа війська РФ вбили в Україні 22 людини. Під ударом лікарня та колонія, у Кам’янському серед загиблих - вагітна жінка, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Минулої доби, 28 липня 2025 року, війська РФ вбили в Україні 22 людини. Йдеться виключно про мирних мешканців.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що вчора прозвучали дуже важливі слова Президента США Дональда Трампа про те, як російське керівництво витрачає час світу марно, говорячи про мир і водночас вбиваючи людей.

"Ми всі хочемо справжнього миру, достойного й тривалого: Україна та вся Європа, Сполучені Штати, багато порядних лідерів і країн у світі, які нас підтримують. Усім потрібні спокій у міжнародних відносинах та передбачуваність життя. Усім, але не Росії", - наголошує він.

Зеленський також звертає увагу, що станом на зараз відомо, що за одну минулу добу, коли всі знов відчули надію на закінчення вбивств, російська армія вбила в Україні 22 людини. Ще 85 людей були поранені. Під російськими ударами були 73 українські міста та села.

О другій годині ночі вже цієї доби росіяни завдали ракетного удару по місту Камʼянське – по території міської лікарні. Три людини загинули від цього удару, і серед них вагітна жінка. Її звали Діана, їй було всього лиш 23 роки.

"Наприкінці вчорашнього дня, уже майже опівночі, російська авіація вдарила бомбами по території виправної колонії в Запорізькій області. Це був свідомий удар, цілеспрямований, невипадковий. Росіяни не могли не знати, що бʼють по цивільних у цій колонії. Багато загиблих, ще 43 людини були поранені, і серед них є люди з дуже важкими пораненнями. І це було зроблено вже після того, як прозвучала абсолютно чітка позиція Сполучених Штатів, підтримана світом, що Росія повинна закінчити цю війну й перейти до дипломатії", - додає глава держави.

Також читайте: Наслідки удару РФ по Біленьківській виправній колонії: 17 загиблих, понад 40 поранених, є важкі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

обстріл України
обстріл України
обстріл України
обстріл України
обстріл України
обстріл України
обстріл України
обстріл України
обстріл України
обстріл України

"Кожне вбивство росіянами наших людей, кожен російський удар, коли вже давно могло б бути припинення вогню, якби Росія не відмовлялась, – усе це свідчить, що Москва заслуговує на дуже жорсткий, справді болісний, а отже, справедливий та дієвий санкційний тиск. Їх треба примусити до припинення вбивств і миру.

Я дякую всім, хто в цьому допомагає. Україна вітає зусилля Президента Трампа, його налаштованість досягти миру. Ми дякуємо всім лідерам, які допомагають захищати Україну й тиснуть на Росію. Мир можливий. Але тоді, коли Росія припинить війну, яку сама ж і почала, та припинить знущання з людей", - резюмує Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лубінець про удар РФ по колонії у Запорізькому районі: Це воєнний злочин

Як повідомлялося, вночі росіяни атакували один з пенітенціарних закладів на Запоріжжі, 17 загиблих та понад 40 поранених. Також Цензор.НЕТ інформував про удар РФ по Кам’янському. Там є жертви і постраждалі. Пошкоджено пологовий будинок та відділення міської лікарні.

Автор: 

лікарня (1371) Зеленський Володимир (24900) колонія (258) Запорізька область (3881) Дніпропетровська область (4069) Криворізький район (176) Кам’янське (4)


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Топ коментарі
+10
гнида любит погибших по его вине, с мнимой беспомощностью и работой на ху йла
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29.07.2025 11:19 Відповісти
+10
бачите як?
то, після слів трампа, а не після оманських договорняків та суцільного саботажу від зе!гніди....
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29.07.2025 11:23 Відповісти
+10
шашлічнік буратіно:
"Росіяни - теж люди. Вони не зможуть піти війною на Україну", - Зеленський у Мюнхені.
19 лютого, 2022 субота...
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29.07.2025 11:34 Відповісти
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гнида любит погибших по его вине, с мнимой беспомощностью и работой на ху йла
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29.07.2025 11:19 Відповісти
Президент має завжди казати що Україна буде боротись не зважаючи на втрати! Ворог не зможе зламати нашу волю до перемоги!
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29.07.2025 11:26 Відповісти
Особливо волю міндіча і верховного міндіча не зламати ! Так і буде мати бабки за енергію а лози ще й за відновлення заплатять + можно тягнути транші з ЕС
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29.07.2025 11:33 Відповісти
І тут ти ботяра опівська,обісрана відмітилась,ти як затичка у кожну дирку. Можеш разом з тим президентом що ти обрало піти до дупи.Бо справжній президент має не болоболити як ти ,а ДІЯТИ.
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29.07.2025 11:49 Відповісти
Zельоний статист уїв
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29.07.2025 11:20 Відповісти
бачите як?
то, після слів трампа, а не після оманських договорняків та суцільного саботажу від зе!гніди....
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29.07.2025 11:23 Відповісти
Індійський провидець Пудж каже, що Україна буде розділена, відмовиться від НАТО і т.д.
Тобто, https://www.youtube.com/watch?v=DelkG60F3zk сценаристи Кварталу готують публіку до капітуляції.
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29.07.2025 11:26 Відповісти
Індоцигани то суцільна гуйня!! Нема там провидців. Навіть бабця Вангелія не предрікла хуойлізацію росіі та владу кхкуйла.. а Ви до цигано-кштаріїв хочете прислухатись???))
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29.07.2025 11:36 Відповісти
Чувак, тут мова про творіння Кварталу-95.
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29.07.2025 12:00 Відповісти
шашлічнік буратіно:
"Росіяни - теж люди. Вони не зможуть піти війною на Україну", - Зеленський у Мюнхені.
19 лютого, 2022 субота...
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29.07.2025 11:34 Відповісти
Будь проклята фашиська росія і народ цього злочинного терористичеого утворення ,варвари продовжують убивати українців серед яких і вагітна жінка ,коли вже убють терориста путіна ? Влада безпорадна і нікчемна вони загрались в боротьбі проти антикорупційними органами ,замість того що б щось робити для оборони країни.
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29.07.2025 11:50 Відповісти
Зеленський, і твої руки в крові українців. "Про@бав" південь України.
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29.07.2025 11:52 Відповісти
колонію, яка знаходиться, як пишуть, за 20 км від ЛЗ потрібно було евакуювати..., ніхто ж не поведе засуджених до укриття... людей просто прирекли на смерть, якщо що..., от воно й сталося...
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29.07.2025 12:05 Відповісти
Артиллерия достает. А теперь просроченное пиарится на жертвах
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29.07.2025 12:18 Відповісти
Військові для зеленського не люди?
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29.07.2025 12:15 Відповісти
Що ти Зебеля Гундосович переводиш стрілки то на Трампа, то на НАТО, а де твої ракети? Чому ти зірвало передачу нам від ЄС 1,5 мільярда евро прийняттям диктаторського закону про знищення незалежності НАБУ і САП??? Краще помовчи і обтікай від зеленого лайна, яке ти сам вилив на себе недавно. Це лайно вдже ніколи не відмиється. Де наші балістичні ракети?
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29.07.2025 12:33 Відповісти
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29.07.2025 12:48 Відповісти
 
 