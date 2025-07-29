Після слів Трампа війська РФ вбили в Україні 22 людини. Під ударом лікарня та колонія, у Кам’янському серед загиблих - вагітна жінка, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Минулої доби, 28 липня 2025 року, війська РФ вбили в Україні 22 людини. Йдеться виключно про мирних мешканців.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що вчора прозвучали дуже важливі слова Президента США Дональда Трампа про те, як російське керівництво витрачає час світу марно, говорячи про мир і водночас вбиваючи людей.

"Ми всі хочемо справжнього миру, достойного й тривалого: Україна та вся Європа, Сполучені Штати, багато порядних лідерів і країн у світі, які нас підтримують. Усім потрібні спокій у міжнародних відносинах та передбачуваність життя. Усім, але не Росії", - наголошує він.

Зеленський також звертає увагу, що станом на зараз відомо, що за одну минулу добу, коли всі знов відчули надію на закінчення вбивств, російська армія вбила в Україні 22 людини. Ще 85 людей були поранені. Під російськими ударами були 73 українські міста та села.

О другій годині ночі вже цієї доби росіяни завдали ракетного удару по місту Камʼянське – по території міської лікарні. Три людини загинули від цього удару, і серед них вагітна жінка. Її звали Діана, їй було всього лиш 23 роки.

"Наприкінці вчорашнього дня, уже майже опівночі, російська авіація вдарила бомбами по території виправної колонії в Запорізькій області. Це був свідомий удар, цілеспрямований, невипадковий. Росіяни не могли не знати, що бʼють по цивільних у цій колонії. Багато загиблих, ще 43 людини були поранені, і серед них є люди з дуже важкими пораненнями. І це було зроблено вже після того, як прозвучала абсолютно чітка позиція Сполучених Штатів, підтримана світом, що Росія повинна закінчити цю війну й перейти до дипломатії", - додає глава держави.

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"Кожне вбивство росіянами наших людей, кожен російський удар, коли вже давно могло б бути припинення вогню, якби Росія не відмовлялась, – усе це свідчить, що Москва заслуговує на дуже жорсткий, справді болісний, а отже, справедливий та дієвий санкційний тиск. Їх треба примусити до припинення вбивств і миру.

Я дякую всім, хто в цьому допомагає. Україна вітає зусилля Президента Трампа, його налаштованість досягти миру. Ми дякуємо всім лідерам, які допомагають захищати Україну й тиснуть на Росію. Мир можливий. Але тоді, коли Росія припинить війну, яку сама ж і почала, та припинить знущання з людей", - резюмує Зеленський.

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Як повідомлялося, вночі росіяни атакували один з пенітенціарних закладів на Запоріжжі, 17 загиблих та понад 40 поранених. Також Цензор.НЕТ інформував про удар РФ по Кам’янському. Там є жертви і постраждалі. Пошкоджено пологовий будинок та відділення міської лікарні.