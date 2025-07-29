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2 011 16

После слов Трампа войска РФ убили в Украине 22 человека. Под ударом - больница и колония, в Каменском среди погибших - беременная женщина, - Зеленский. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки, 28 июля 2025 года, войска РФ убили в Украине 22 человека. Речь идет исключительно о мирных жителях.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что вчера прозвучали очень важные слова Президента США Дональда Трампа о том, как российское руководство тратит время мира впустую, говоря о мире и одновременно убивая людей.

"Мы все хотим настоящего мира, достойного и длительного: Украина и вся Европа, Соединенные Штаты, много порядочных лидеров и стран в мире, которые нас поддерживают. Всем нужны спокойствие в международных отношениях и предсказуемость жизни. Всем, но не России", - отмечает он.

Зеленский также обращает внимание, что по состоянию на сейчас известно, что за одни минувшие сутки, когда все вновь почувствовали надежду на окончание убийств, российская армия убила в Украине 22 человека. Еще 85 человек были ранены. Под российскими ударами были 73 украинских города и села.

В два часа ночи уже в эти сутки россияне нанесли ракетный удар по городу Каменское - по территории городской больницы. Три человека погибли от этого удара, и среди них - беременная женщина. Ее звали Диана, ей было всего лишь 23 года.

"В конце вчерашнего дня, уже почти в полночь, российская авиация ударила бомбами по территории исправительной колонии в Запорожской области. Это был сознательный удар, целенаправленный, неслучайный. Россияне не могли не знать, что бьют по гражданским в этой колонии. Много погибших, еще 43 человека были ранены, и среди них есть люди с очень тяжелыми ранениями. И это было сделано уже после того, как прозвучала абсолютно четкая позиция Соединенных Штатов, поддержанная миром, что Россия должна закончить эту войну и перейти к дипломатии", - добавляет глава государства.

Также читайте: Последствия удара РФ по Беленьковской исправительной колонии: 17 погибших, более 40 раненых, есть тяжелые. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

обстрел Украины
обстрел Украины
обстрел Украины
обстрел Украины
обстрел Украины
обстрел Украины
обстрел Украины
обстрел Украины
обстрел Украины
обстрел Украины

"Каждое убийство россиянами наших людей, каждый российский удар, когда уже давно могло бы быть прекращение огня, если бы Россия не отказывалась, - все это свидетельствует, что Москва заслуживает очень жесткого, действительно болезненного, а значит, справедливого и действенного санкционного давления. Их надо принудить к прекращению убийств и миру.

Я благодарю всех, кто в этом помогает. Украина приветствует усилия Президента Трампа, его настроенность достичь мира. Мы благодарим всех лидеров, которые помогают защищать Украину и давят на Россию. Мир возможен. Но тогда, когда Россия прекратит войну, которую сама же и начала, и прекратит издевательства над людьми", - резюмирует Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лубинец об ударе РФ по колонии в Запорожском районе: Это военное преступление

Как сообщалось, ночью россияне атаковали одно из пенитенциарных учреждений в Запорожье, 17 погибших и более 40 раненых. Также Цензор.НЕТ информировал об ударе РФ по Каменскому. Там есть жертвы и пострадавшие. Повреждены роддом и отделение городской больницы.

Автор: 

больница (1446) Зеленский Владимир (21376) колония (424) Запорожская область (3349) Днепропетровская область (4287) Криворожский район (163) Каменское (2)


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Топ комментарии
+10
гнида любит погибших по его вине, с мнимой беспомощностью и работой на ху йла
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29.07.2025 11:19 Ответить
+9
бачите як?
то, після слів трампа, а не після оманських договорняків та суцільного саботажу від зе!гніди....
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29.07.2025 11:23 Ответить
+9
шашлічнік буратіно:
"Росіяни - теж люди. Вони не зможуть піти війною на Україну", - Зеленський у Мюнхені.
19 лютого, 2022 субота...
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29.07.2025 11:34 Ответить
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гнида любит погибших по его вине, с мнимой беспомощностью и работой на ху йла
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29.07.2025 11:19 Ответить
Президент має завжди казати що Україна буде боротись не зважаючи на втрати! Ворог не зможе зламати нашу волю до перемоги!
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29.07.2025 11:26 Ответить
Особливо волю міндіча і верховного міндіча не зламати ! Так і буде мати бабки за енергію а лози ще й за відновлення заплатять + можно тягнути транші з ЕС
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29.07.2025 11:33 Ответить
І тут ти ботяра опівська,обісрана відмітилась,ти як затичка у кожну дирку. Можеш разом з тим президентом що ти обрало піти до дупи.Бо справжній президент має не болоболити як ти ,а ДІЯТИ.
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29.07.2025 11:49 Ответить
Zельоний статист уїв
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29.07.2025 11:20 Ответить
бачите як?
то, після слів трампа, а не після оманських договорняків та суцільного саботажу від зе!гніди....
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29.07.2025 11:23 Ответить
Індійський провидець Пудж каже, що Україна буде розділена, відмовиться від НАТО і т.д.
Тобто, https://www.youtube.com/watch?v=DelkG60F3zk сценаристи Кварталу готують публіку до капітуляції.
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29.07.2025 11:26 Ответить
Індоцигани то суцільна гуйня!! Нема там провидців. Навіть бабця Вангелія не предрікла хуойлізацію росіі та владу кхкуйла.. а Ви до цигано-кштаріїв хочете прислухатись???))
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29.07.2025 11:36 Ответить
Чувак, тут мова про творіння Кварталу-95.
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29.07.2025 12:00 Ответить
шашлічнік буратіно:
"Росіяни - теж люди. Вони не зможуть піти війною на Україну", - Зеленський у Мюнхені.
19 лютого, 2022 субота...
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29.07.2025 11:34 Ответить
Будь проклята фашиська росія і народ цього злочинного терористичеого утворення ,варвари продовжують убивати українців серед яких і вагітна жінка ,коли вже убють терориста путіна ? Влада безпорадна і нікчемна вони загрались в боротьбі проти антикорупційними органами ,замість того що б щось робити для оборони країни.
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29.07.2025 11:50 Ответить
Зеленський, і твої руки в крові українців. "Про@бав" південь України.
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29.07.2025 11:52 Ответить
колонію, яка знаходиться, як пишуть, за 20 км від ЛЗ потрібно було евакуювати..., ніхто ж не поведе засуджених до укриття... людей просто прирекли на смерть, якщо що..., от воно й сталося...
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29.07.2025 12:05 Ответить
Артиллерия достает. А теперь просроченное пиарится на жертвах
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29.07.2025 12:18 Ответить
Військові для зеленського не люди?
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29.07.2025 12:15 Ответить
 
 