После слов Трампа войска РФ убили в Украине 22 человека. Под ударом - больница и колония, в Каменском среди погибших - беременная женщина, - Зеленский. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки, 28 июля 2025 года, войска РФ убили в Украине 22 человека. Речь идет исключительно о мирных жителях.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что вчера прозвучали очень важные слова Президента США Дональда Трампа о том, как российское руководство тратит время мира впустую, говоря о мире и одновременно убивая людей.

"Мы все хотим настоящего мира, достойного и длительного: Украина и вся Европа, Соединенные Штаты, много порядочных лидеров и стран в мире, которые нас поддерживают. Всем нужны спокойствие в международных отношениях и предсказуемость жизни. Всем, но не России", - отмечает он.

Зеленский также обращает внимание, что по состоянию на сейчас известно, что за одни минувшие сутки, когда все вновь почувствовали надежду на окончание убийств, российская армия убила в Украине 22 человека. Еще 85 человек были ранены. Под российскими ударами были 73 украинских города и села.

В два часа ночи уже в эти сутки россияне нанесли ракетный удар по городу Каменское - по территории городской больницы. Три человека погибли от этого удара, и среди них - беременная женщина. Ее звали Диана, ей было всего лишь 23 года.

"В конце вчерашнего дня, уже почти в полночь, российская авиация ударила бомбами по территории исправительной колонии в Запорожской области. Это был сознательный удар, целенаправленный, неслучайный. Россияне не могли не знать, что бьют по гражданским в этой колонии. Много погибших, еще 43 человека были ранены, и среди них есть люди с очень тяжелыми ранениями. И это было сделано уже после того, как прозвучала абсолютно четкая позиция Соединенных Штатов, поддержанная миром, что Россия должна закончить эту войну и перейти к дипломатии", - добавляет глава государства.

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"Каждое убийство россиянами наших людей, каждый российский удар, когда уже давно могло бы быть прекращение огня, если бы Россия не отказывалась, - все это свидетельствует, что Москва заслуживает очень жесткого, действительно болезненного, а значит, справедливого и действенного санкционного давления. Их надо принудить к прекращению убийств и миру.

Я благодарю всех, кто в этом помогает. Украина приветствует усилия Президента Трампа, его настроенность достичь мира. Мы благодарим всех лидеров, которые помогают защищать Украину и давят на Россию. Мир возможен. Но тогда, когда Россия прекратит войну, которую сама же и начала, и прекратит издевательства над людьми", - резюмирует Зеленский.

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Как сообщалось, ночью россияне атаковали одно из пенитенциарных учреждений в Запорожье, 17 погибших и более 40 раненых. Также Цензор.НЕТ информировал об ударе РФ по Каменскому. Там есть жертвы и пострадавшие. Повреждены роддом и отделение городской больницы.