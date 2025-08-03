В течение недели оккупанты совершили более 4000 обстрелов Запорожской области, - ОВА

За эту неделю российские захватчики совершили более 4000 обстрелов Запорожской области, в результате которых погибли 24 человека.

Об этом в эфире "Мы-Украина" сообщил спикер Запорожской областной военной администрации Александр Коваленко, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что по количеству обстрелов это была одна из рекордных недель.

"Большинство погибших - это люди, которые находились в Беленьковской исправительной колонии. Более 100 человек получили ранения", - рассказал представитель ОГА.

Из-за вражеских атак разрушено более 300 домов.

Основную часть атак (около 60-70%) составляли удары беспилотников. Также оккупанты применяли артиллерию, авиацию и реактивные системы залпового огня.

Напомним, 28 июля 2025 года, ориентировочно в 23:28 вооруженные силы РФ осуществили авиационный удар по территории Беленьковской исправительной колонии в Запорожской области с помощью четырех управляемых авиационных бомб (КАБ). Сообщалось о 17 погибших и более 40 раненых.

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