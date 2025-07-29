Два КАБа попали в столовую, один - в место проживания осужденных, - заместитель начальника Беленьковской колонии об обстреле. ФОТОрепортаж

Сегодня ночью войска РФ нанесли удары КАБами по Беленьковской исправительной колонии №99. С осужденными проводили инструктажи на случай обстрела, однако к такому быть готовым невозможно.

Об этом рассказал заместитель начальника учреждения Дмитрий Азаров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"Два КАБа попали в столовую, один КАБ попал в непосредственно место проживания осужденных, где было больше всего погибших. Сотрудники с работниками медицинской части до приезда карет скорой помощи оказывали помощь. Ну, не много, ведь скорые помощи просто прибыли мгновенно, их работало очень много, десятки скорых карет доставляли осужденных по больницам Запорожья", - отметил он.







По словам Азарова, сейчас рассматривается вопрос проведения эвакуационных действий по вывозу осужденных.

"Осужденные были проинструктированы, но, конечно, к такому нельзя быть готовым. Впрочем все знали четкий план действий. Поэтому все осужденные сразу заняли свои позиции соответственно в укрытиях, возможно поэтому количество погибших и раненых значительно уменьшилось. Осужденные не паниковали, не дезорганизовали работу учреждения, действовали слаженно, выполняли указания администрации", - добавил он.

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Председатель ОО "Защита заключенных Украины" Олег Цвилый рассказал, что в Запорожской области с начала полномасштабного вторжения эвакуировали все учреждения, кроме Беленьковской исправительной колонии №99.

В Беленьковской исправительной колонии №99 отбывают преступления за тяжкие и особо тяжкие преступления. Здесь находились осужденные впервые к лишению свободы, не рецидивы.

Как сообщалось, ночью россияне атаковали одно из пенитенциарных учреждений в Запорожье, 17 погибших и более 40 раненых. Также Цензор.НЕТ информировал об ударе РФ по Каменскому. Там есть жертвы и пострадавшие. Повреждены роддом и отделение городской больницы.