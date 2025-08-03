Войска РФ обстреляли 2 села в Запорожском районе: ранен мужчина

Ночью 3 августа 2025 года войска РФ продолжали наносить удары по территории Запорожской области.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, 56-летний мужчина ранен в результате вражеской атаки на Запорожский район.

"Ночью в Веселянке разрушены и повреждены несколько домов. Возник пожар. К счастью, люди не пострадали", - говорится в сообщении.

"В Речном враг также ударил по частной застройке. Ранен мужчина. Ему оказывают всю необходимую помощь", - добавил Федоров.

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