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Новости Обстрелы Запорожской области
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Войска РФ обстреляли 2 села в Запорожском районе: ранен мужчина

Россияне атаковали село в Запорожской области: двое ранены, повреждены почти сто домов

Ночью 3 августа 2025 года войска РФ продолжали наносить удары по территории Запорожской области.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, 56-летний мужчина ранен в результате вражеской атаки на Запорожский район.

"Ночью в Веселянке разрушены и повреждены несколько домов. Возник пожар. К счастью, люди не пострадали", - говорится в сообщении.

"В Речном враг также ударил по частной застройке. Ранен мужчина. Ему оказывают всю необходимую помощь", - добавил Федоров.

Читайте: В течение недели оккупанты совершили более 4000 обстрелов Запорожской области, - ОВА

Автор: 

обстрел (28852) Запорожская область (3371) Запорожский район (197) Веселянка (2) Речное (1)


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