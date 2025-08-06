Вибухи лунають у Запорізькій області: ворог атакує КАБами

Зранку 6 серпня 2025 року у Запорізькій області лунають вибухи. Рашисти атакують керованими авіабомбами.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Вибухи у Запорізькій області! До відбою залишайтеся у безпечних місцях", - зазначив він.

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До цього Федоров інформував про загрозу застосування керованих авіаційних бомб (КАБів) по Запорізькій області та м. Запоріжжя.

Більше інформації на цю хвилину не відомо.

Раніше повідомлялося, що 5 серпня війська РФ атакували FPV-дроном Степногірськ, загинуло двоє чоловіків.