Вибухи лунають у Запорізькій області: ворог атакує КАБами
Зранку 6 серпня 2025 року у Запорізькій області лунають вибухи. Рашисти атакують керованими авіабомбами.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Вибухи у Запорізькій області! До відбою залишайтеся у безпечних місцях", - зазначив він.
До цього Федоров інформував про загрозу застосування керованих авіаційних бомб (КАБів) по Запорізькій області та м. Запоріжжя.
Більше інформації на цю хвилину не відомо.
Раніше повідомлялося, що 5 серпня війська РФ атакували FPV-дроном Степногірськ, загинуло двоє чоловіків.
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Igor Grytselyak
показати весь коментар06.08.2025 06:47 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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