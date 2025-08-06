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Новини Обстріли Запорізької області
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Вибухи лунають у Запорізькій області: ворог атакує КАБами

Окупанти вдарили КАБами по Запорізькій області

Зранку 6 серпня 2025 року у Запорізькій області лунають вибухи. Рашисти атакують керованими авіабомбами.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Вибухи у Запорізькій області! До відбою залишайтеся у безпечних місцях", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти здійснили чергову атаку дронів на Запорізький район, поранено двох людей

До цього Федоров інформував про загрозу застосування керованих авіаційних бомб (КАБів) по Запорізькій області та м. Запоріжжя.

Більше інформації на цю хвилину не відомо.

Раніше повідомлялося, що 5 серпня війська РФ атакували FPV-дроном Степногірськ, загинуло двоє чоловіків.

Автор: 

вибух (4580) обстріл (30224) Запорізька область (3918) КАБ (420)


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Просимо про ППО вічно.Невже проти літаків ворога нема дієвої зброї.Якби не було,то північнокорейці вже стерти б давно Сеул з лиця Землі." Дрони змінили війну".А КАБи ні?((За рахунок КАБів і йде просування москалів((Думаю наступною павутиною від Малюка мав би бути сюрприз в цьому напрямку.
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06.08.2025 06:47 Відповісти
 
 