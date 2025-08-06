Атака КАБів на Запорізький район: дві людини загинули, 12 - поранені, серед них - двоє дітей. Є тяжкі (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Щонайменше троє людей дістали поранень внаслідок атаки РФ на Запорізький район.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Авіаційним ударом пошкоджені будівлі. Відомо про щонайменше трьох постраждалих", - уточнив він.

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Пізніше Федоров повідомив, що через російську атаку двоє людей загинули, десять зазнали поранень. Серед поранених - четверо дітей. Пізніше в ОВА уточнили, що поранено двоє дітей.

"Під ранок росіяни завдали удари по Запорізькому району. Пошкоджені щонайменше девʼять будівель. Екстрені служби працюють", - йдеться у повідомленні.

Згодом очільник ОВА додав, що кількість постраждалих збільшилась до 12.

"Направлено до лікарні пʼятеро людей в тяжкому та середньому стані", - йдеться у повідомленні.

















Пізніше у ДСНС повідомили, що 6 серпня в проміжку часу з 05:55 по 06:10 ворог завдав ударів авіабомбами по території бази відпочинку в одному із населених пунктів Запорізького району.





















Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що вибухи лунають у Запорізькій області, ворог атакує КАБами. Також зазначалося, що 5 серпня війська РФ атакували FPV-дроном Степногірськ, загинуло двоє чоловіків.