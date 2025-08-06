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Новини Обстріли Запорізької області
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Атака КАБів на Запорізький район: дві людини загинули, 12 - поранені, серед них - двоє дітей. Є тяжкі (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Щонайменше троє людей дістали поранень внаслідок атаки РФ на Запорізький район.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Авіаційним ударом пошкоджені будівлі. Відомо про щонайменше трьох постраждалих", - уточнив він.

Також читайте: Вибухи лунали у Запоріжжі: місто атакують шахеди, працювала ППО

Пізніше Федоров повідомив, що через російську атаку двоє людей загинули, десять зазнали поранень. Серед поранених - четверо дітей. Пізніше в ОВА уточнили, що поранено двоє дітей.

"Під ранок росіяни завдали удари по Запорізькому району. Пошкоджені щонайменше девʼять будівель. Екстрені служби працюють", - йдеться у повідомленні.

Згодом очільник ОВА додав, що кількість постраждалих збільшилась до 12.

"Направлено до лікарні пʼятеро людей в тяжкому та середньому стані", - йдеться у повідомленні.

Запорізька область після обстрілу
Запорізька область після обстрілу
Запорізька область після обстрілу
Запорізька область після обстрілу
Запорізька область після обстрілу
Запорізька область після обстрілу
Запорізька область після обстрілу
Запорізька область після обстрілу

Пізніше у ДСНС повідомили, що 6 серпня в проміжку часу з 05:55 по 06:10 ворог завдав ударів авіабомбами по території бази відпочинку в одному із населених пунктів Запорізького району.

Запорізька
Запорізька
Запорізька
Запорізька
Запорізька
Запорізька
Запорізька
Запорізька
Запорізька
Запорізька

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що вибухи лунають у Запорізькій області, ворог атакує КАБами. Також зазначалося, що 5 серпня війська РФ атакували FPV-дроном Степногірськ, загинуло двоє чоловіків.

Автор: 

Запоріжжя (2348) Запорізька область (3918) КАБ (421) Запорізький район (204)


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путін потвора, ні він, ні його клятий рід не заслуговують на життя. це була база відпочинку, де відпочивали діти.
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06.08.2025 09:35 Відповісти
Проблемі кабів вже понад півтори роки коли РФ застосовує їх масово і західні партнери нам не надають засобів щоб її вирішити, щотижня РФ по лінії фронту скидає 800-900 штук плануючих авіаційних бомб при тому без ризику для їх носіїв, по суті стираючи наші укріплення.
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06.08.2025 09:55 Відповісти
Не каби треба збивати а літаки, які їх запускають. Невже нема можливості завалити декілька ? Тоді заспокояться. Ви маєте радари і далекобійні "Патріоти", і літаки, які можуть дуди залетіли і збити їхні з відстані скажемо 80-100 км. Невже нема ракет які летять на 80-100 км ?
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06.08.2025 10:20 Відповісти
 
 