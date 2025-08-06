Атака РФ по базі відпочинку на Запоріжжі: у лікарнях перебувають восьмеро поранених, двоє з них - у тяжкому стані, - ОВА

До лікарні шпиталізували вісьмох осіб, які постраждали внаслідок удару РФ фугасними авіаційними бомбами по відпочинковій базі у Запорізькому районі. Двоє з них - 25-річна жінка і 17-річний хлопець перебувають у тяжкому стані.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів очільник Запорізької Іван Федоров, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"У лікарнях перебуває 8 людей. 25-річна жінка - в тяжкому стані через велику втрату крові, також у важкому стані - 17-річний хлопець", - розповів Федоров про стан постраждалих.

У постраждалих діагностовано мінно‑вибухові травми, осколкові поранення кінцівок, грудної клітини, переломи, акубаротравми.

Внаслідок російської атаки на території бази знищено велику кількість будиночків для відпочинку, з десяток автомобілів, пошкоджена велика кількість майна.

"Жодного стосунку до військової компоненти база відпочинку не має", - наголосив Федоров.

Раніше повідомлялося, що окупанти вдарили щонайменше чотирма ФАБами по відпочинковій базі у Запорізькому районі. Двоє загиблих, є поранені.

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