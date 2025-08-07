Ворог вбив жінку у Гуляйполі, за добу завдав понад 700 ударів по населених пунктах на Запоріжжі
7 серпня росіяни обстріляли з РСЗВ Гуляйполе Пологівського району, загинула жінка. Внаслідок ворожих ударів протягом доби загинули три людини, ще 13 - дістали поранення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.
"62-річна жінка загинула внаслідок ворожого удару по Пологівському району.росіяни ударили з РСЗВ по Гуляйполю. Частково зруйновано приватний будинок.
Впродовж доби окупанти завдали 723 удари по 12 населених пунктах Запорізької області:
- війська РФ здійснили 5 авіаційних ударів по Канівському, Кам’янському, Малинівці, Ольгівському.
- 556 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Біленьке, Новоолександрівку, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Червону Криницю.
- 3 обстріли з РСЗВ накрили Щербаки, Новоданилівку, Малинівку.
- 159 артилерійських ударів завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного.
"Надійшло 23 повідомлення про руйнування будинків, нежитлових будівель, мереж комунікацій та автомобілів", - йдеться в повідомленні.
