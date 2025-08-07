Ворог вбив жінку у Гуляйполі, за добу завдав понад 700 ударів по населених пунктах на Запоріжжі

7 серпня росіяни обстріляли з РСЗВ Гуляйполе Пологівського району, загинула жінка. Внаслідок ворожих ударів протягом доби загинули три людини, ще 13 - дістали поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

"62-річна жінка загинула внаслідок ворожого удару по Пологівському району.росіяни ударили з РСЗВ по Гуляйполю. Частково зруйновано приватний будинок.

Впродовж доби окупанти завдали 723 удари по 12 населених пунктах Запорізької області:

війська РФ здійснили 5 авіаційних ударів по Канівському, Кам’янському, Малинівці, Ольгівському.

556 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Біленьке, Новоолександрівку, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Червону Криницю.

3 обстріли з РСЗВ накрили Щербаки, Новоданилівку, Малинівку.

159 артилерійських ударів завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного.

"Надійшло 23 повідомлення про руйнування будинків, нежитлових будівель, мереж комунікацій та автомобілів", - йдеться в повідомленні.

