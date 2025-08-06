Россияне нанесли артиллерийский удар по Никополю, погибли три человека
Вечером 6 августа российские войска осуществили артиллерийский обстрел Никополя.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
"В Никополе из-за артобстрела погибли двое мужчин и женщина. Искренние соболезнования родным... Еще четверо пострадали. Уничтожена машина. Детали уточняем", - рассказал он.
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Володимир Омельянов
показать весь комментарий06.08.2025 20:42 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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