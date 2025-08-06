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Новости Обстрелы Никопольщины
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Россияне нанесли артиллерийский удар по Никополю, погибли три человека

Последствия артиллерийского обстрела Никополя 6 августа

Вечером 6 августа российские войска осуществили артиллерийский обстрел Никополя.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"В Никополе из-за артобстрела погибли двое мужчин и женщина. Искренние соболезнования родным... Еще четверо пострадали. Уничтожена машина. Детали уточняем", - рассказал он.

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Автор: 

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Ось так ворог ціленапрвлено знищує український народ ,свідомий геноцид варварів ,на жаль відповіді немає.
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06.08.2025 20:42 Ответить
 
 