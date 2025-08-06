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Новини Обстріли Нікопольщини
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Росіяни вдарили артилерією по Нікополю, загинули три людини (оновлено)

Ввечері 6 серпня російські війська здійснили артилерійський обстріл Нікополя.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"У Нікополі через артобстріл загинули двоє чоловіків і жінка. Щирі співчуття рідним... Ще четверо постраждали. Знищена автівка. Деталі уточнюємо", - розповів він.

Наслідки обстрілу Нікополя

Оновлення

Згодом в ДСНС уточнили, через артобстріл загинули троє людей, серед яких - рятувальник. Поранень зазнали ще четверо осіб, з них 3 працівники ДСНС.

"Рятувальники потрапили під обстріл зі ствольної артилерії під час обстеження території після попереднього ворожого обстрілу - сталося пряме влучання у службовий автомобіль ДСНС", - йдеться в повідомленні.

Наслідки обстрілу Нікополя

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти впродовж дня близько 70 разів обстріляли Дніпропетровщину: одна людина загинула, ще дві – зазнали поранень. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (30237) жертви (1873) Нікополь (1302) Дніпропетровська область (4104) Нікопольський район (364) війна в Україні (5579)


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Ось так ворог ціленапрвлено знищує український народ ,свідомий геноцид варварів ,на жаль відповіді немає.
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06.08.2025 20:42 Відповісти
Бо дипломатія зелених це заміна коней на переправі.
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06.08.2025 21:53 Відповісти
 
 