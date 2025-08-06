Росіяни вдарили артилерією по Нікополю, загинули три людини (оновлено)
Ввечері 6 серпня російські війська здійснили артилерійський обстріл Нікополя.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
"У Нікополі через артобстріл загинули двоє чоловіків і жінка. Щирі співчуття рідним... Ще четверо постраждали. Знищена автівка. Деталі уточнюємо", - розповів він.
Оновлення
Згодом в ДСНС уточнили, через артобстріл загинули троє людей, серед яких - рятувальник. Поранень зазнали ще четверо осіб, з них 3 працівники ДСНС.
"Рятувальники потрапили під обстріл зі ствольної артилерії під час обстеження території після попереднього ворожого обстрілу - сталося пряме влучання у службовий автомобіль ДСНС", - йдеться в повідомленні.
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Володимир Омельянов
показати весь коментар06.08.2025 20:42 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Огусто
показати весь коментар06.08.2025 21:53 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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