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Новини Фото Обстріли Дніпропетровщини
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Окупанти впродовж дня близько 70 разів обстріляли Дніпропетровщину: одна людина загинула, ще дві – зазнали поранень. ФОТОрепортаж

Упродовж дня середи, 6 серпня, російські загарбники здійснили близько семи десятків атак на три райони Дніпропетровської області. Через ворожі обстріли одна людина загинула, ще дві - зазнали поранень.

Про це в телеграм повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

Найбільше загарбники обстрілювали Нікопольський район, застосовуючи FPV-дрони та артилерію.

обстріли нікопольщини

Потерпали від ворожих обстрілів Нікополь, Мирівська, Марганецька, Покровська громади.

обстріли нікопольщини

"На жаль, загинула 65-річна жінка. Співчуття рідним та близьким. Є й дві постраждалі – 78 і 76 років. Їх доправили до лікарні", - розповів Лисак.

обстріли нікопольщини

Внаслідок атаки пошкоджені 10 приватних будинків і 3 господарські споруди. Виникло кілька займань.

обстріли нікопольщини

По Синельниківщині агресор вгатив КАБами та БпЛА. Під ударом були Межівська і Покровська громади. Понівечені 4 автобуси, 7 приватних будинків. Два з них зайнялися.

обстріли нікопольщини

обстріли нікопольщини

По Зеленодольській громаді Криворізького району російська армія влучила безпілотником, внаслідок чого пожежа.

обстріли нікопольщини

обстріли нікопольщини

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Автор: 

Нікополь (1302) Дніпропетровська область (4104) Криворізький район (185) Нікопольський район (364) Синельниківський район (163)


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