Рашисти вдарили по Нікопольщині і Синельниківщині: пошкоджено підприємство та інфраструктуру. ФОТОрепортаж

У ніч проти середи, 6 серпня 2025 року, війська РФ інтенсивно продовжували обстрілювати територію Дніпропетровської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, агресор продовжував атакувати Нікопольщину безпілотниками та артилерією. Тероризував сам Нікополь, Покровську, Марганецьку громади.

"Зайнявся приватний будинок – вогонь рятувальники загасили. Пошкоджені також підприємство та інфраструктура", - йдеться у повідомленні.

По Межівській громаді Синельниківського району ворог вгатив БпЛА.

Виникла пожежа, її ліквідували. Понівечено інфраструктуру.

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"Всюди минулося без загиблих і постраждалих", - уточнив Лисак.









