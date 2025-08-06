Рашисты нанесли удар по Никопольскому и Синельниковскому районам: повреждено предприятие и инфраструктура. ФОТОрепортаж
В ночь на среду, 6 августа 2025 года, войска РФ интенсивно продолжали обстреливать территорию Днепропетровской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, агрессор продолжал атаковать Никопольщину беспилотниками и артиллерией. Терроризировал сам Никополь, Покровскую, Марганецкую громады.
"Загорелся частный дом - огонь спасатели потушили. Повреждены также предприятие и инфраструктура", - говорится в сообщении.
По Межевской громаде Синельниковского района враг вбил БПЛА.
Возник пожар, его ликвидировали. Повреждена инфраструктура.
"Всюду обошлось без погибших и пострадавших", - уточнил Лысак.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль