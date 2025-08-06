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Новости Фото Обстрелы Днепропетровщины
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Рашисты нанесли удар по Никопольскому и Синельниковскому районам: повреждено предприятие и инфраструктура. ФОТОрепортаж

В ночь на среду, 6 августа 2025 года, войска РФ интенсивно продолжали обстреливать территорию Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, агрессор продолжал атаковать Никопольщину беспилотниками и артиллерией. Терроризировал сам Никополь, Покровскую, Марганецкую громады.

"Загорелся частный дом - огонь спасатели потушили. Повреждены также предприятие и инфраструктура", - говорится в сообщении.

По Межевской громаде Синельниковского района враг вбил БПЛА.

Возник пожар, его ликвидировали. Повреждена инфраструктура.

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"Всюду обошлось без погибших и пострадавших", - уточнил Лысак.

Никопольщина после обстрела
Никопольщина после обстрела
Никопольщина после обстрела
Никопольщина после обстрела
Никопольщина после обстрела

Автор: 

Никополь (1132) Днепропетровская область (4317) Никопольский район (361) Синельниковский район (163)


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