Два человека пострадали в результате атак РФ на Никопольщину
В течение дня 4 августа российские войска продолжали обстреливать Никопольский район Днепропетровской области, в результате чего есть пострадавшие и разрушения.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, агрессор бил FPV-дронами и артиллерией, сбросил боеприпас с БПЛА. Пострадали райцентр, Мировская, Покровская и Марганецкая громады.
В результате вражеских атак пострадали двое мужчин - 48 и 53 лет. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести.
Также повреждены админздание, предприятие, экскаватор и авто.
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