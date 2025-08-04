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Новости Обстрелы Никопольщины
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Два человека пострадали в результате атак РФ на Никопольщину

Обстрелы Никопольского района

В течение дня 4 августа российские войска продолжали обстреливать Никопольский район Днепропетровской области, в результате чего есть пострадавшие и разрушения.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, агрессор бил FPV-дронами и артиллерией, сбросил боеприпас с БПЛА. Пострадали райцентр, Мировская, Покровская и Марганецкая громады.

В результате вражеских атак пострадали двое мужчин - 48 и 53 лет. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести.

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Также повреждены админздание, предприятие, экскаватор и авто.

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обстрел (28887) Никополь (1131) Днепропетровская область (4316) Никопольский район (359)


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