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Новости Обстрелы Днепропетровщины
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С вечера враг не прекращал обстреливать Никопольский район: среди раненых - 4-месячный младенец, его состояние тяжелое

Обстрелы Днепропетровской области

До позднего вечера и утром враг продолжал атаковать Никопольщину. Бил FPV-дронами и сбрасывал боеприпасы с БПЛА. Обстреливал из артиллерии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Сергей Лысак.

В результате ударов пострадали 3 человека. Одна из них 4-месячная девочка - она в тяжелом состоянии.

В результате артобстрела Марганца повреждено транспортное предприятие.

Ночью в небе Днепропетровщины были сбиты 2 БПЛА.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ночью враг снова атаковал Одесскую область ударными беспилотниками, погибших и пострадавших нет. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (28869) Никополь (1130) Днепропетровская область (4311) Никопольский район (359)


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Ось так рашиські чорти не припиняють воювати з дітьми ,вивезіть нарешті дітей з прифронтових районів ,чи для "найвеличнішого" це значення не має ? кацапрські варвари це найбільш огидна істота на землі.
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04.08.2025 08:51 Ответить
 
 