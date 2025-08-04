С вечера враг не прекращал обстреливать Никопольский район: среди раненых - 4-месячный младенец, его состояние тяжелое

До позднего вечера и утром враг продолжал атаковать Никопольщину. Бил FPV-дронами и сбрасывал боеприпасы с БПЛА. Обстреливал из артиллерии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Сергей Лысак.

В результате ударов пострадали 3 человека. Одна из них 4-месячная девочка - она в тяжелом состоянии.

В результате артобстрела Марганца повреждено транспортное предприятие.

Ночью в небе Днепропетровщины были сбиты 2 БПЛА.

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