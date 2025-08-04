С вечера враг не прекращал обстреливать Никопольский район: среди раненых - 4-месячный младенец, его состояние тяжелое
До позднего вечера и утром враг продолжал атаковать Никопольщину. Бил FPV-дронами и сбрасывал боеприпасы с БПЛА. Обстреливал из артиллерии.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Сергей Лысак.
В результате ударов пострадали 3 человека. Одна из них 4-месячная девочка - она в тяжелом состоянии.
В результате артобстрела Марганца повреждено транспортное предприятие.
Ночью в небе Днепропетровщины были сбиты 2 БПЛА.
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Володимир Омельянов
показать весь комментарий04.08.2025 08:51 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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