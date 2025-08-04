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Ночью враг снова атаковал Одесскую область ударными беспилотниками, погибших и пострадавших нет. ФОТОРЕПОРТАЖ
В результате попаданий вспыхнули масштабные пожары, которые пожарные, совместно с добровольцами, оперативно ликвидировали.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.
Наибольшим разрушениям подверглась территория радиорынка - огонь уничтожил десятки торговых павильонов, где находилась электроника и бытовая техника. Также масштабный пожар ликвидирован в недействующем общежитии.
В Одесском районе поврежден частный дом, хозяин которого самостоятельно ликвидировал пожар в собственном дворе.
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alexandr shamov
показать весь комментарий04.08.2025 08:28 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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