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Новости Фото Обстрелы Одесчины
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Ночью враг снова атаковал Одесскую область ударными беспилотниками, погибших и пострадавших нет. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате попаданий вспыхнули масштабные пожары, которые пожарные, совместно с добровольцами, оперативно ликвидировали.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Наибольшим разрушениям подверглась территория радиорынка - огонь уничтожил десятки торговых павильонов, где находилась электроника и бытовая техника. Также масштабный пожар ликвидирован в недействующем общежитии.

В Одесском районе поврежден частный дом, хозяин которого самостоятельно ликвидировал пожар в собственном дворе.

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Одесская область
Одесская область
Одесская область
Одесская область
Одесская область
Одесская область

Автор: 

обстрел (28869) Одесса (8001) Одесская область (3755) Одесский район (259)


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Кацапи гасять у нас росiйськомовну нацменшину, бо атакують в основному старi будiвлi, осередок ждунiв-потомкiв НКВДистiв, стукачiв.
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04.08.2025 08:28 Ответить
 
 