Ночью враг снова атаковал Одесскую область ударными беспилотниками, погибших и пострадавших нет. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате попаданий вспыхнули масштабные пожары, которые пожарные, совместно с добровольцами, оперативно ликвидировали.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Наибольшим разрушениям подверглась территория радиорынка - огонь уничтожил десятки торговых павильонов, где находилась электроника и бытовая техника. Также масштабный пожар ликвидирован в недействующем общежитии.

В Одесском районе поврежден частный дом, хозяин которого самостоятельно ликвидировал пожар в собственном дворе.

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