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Новости обстрелы Херсонщины
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Россияне ударили из артиллерии по Антоновке в Херсонской области, есть погибший и раненые

Последствия обстрелов Херсонской области

Утром 4 августа 2025 года военные армии РФ из артиллерии обстреляли Антоновку

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Александр Прокудин.

В результате удара погиб мужчина 1979 года рождения. Еще два человека получили ранения.

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Автор: 

обстрел (28869) Херсонская область (5071) Херсонский район (487) Антоновка (87)


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04.08.2025 09:55 Ответить
 
 