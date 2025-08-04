Россияне ударили из артиллерии по Антоновке в Херсонской области, есть погибший и раненые
Утром 4 августа 2025 года военные армии РФ из артиллерии обстреляли Антоновку
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Александр Прокудин.
В результате удара погиб мужчина 1979 года рождения. Еще два человека получили ранения.
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Чайка Київ
показать весь комментарий04.08.2025 09:55 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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