Росіяни вдарили з артилерії по Антонівці на Херсонщині, є загиблий та поранені

Вранці 4 серпня 2025 року військові армії РФ з артилерії обстріляли Антонівку

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

Внаслідок удару загинув чоловік 1979 року народження. Ще двоє людей дістали поранення.

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