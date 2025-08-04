Росіяни вдарили з артилерії по Антонівці на Херсонщині, є загиблий та поранені
Вранці 4 серпня 2025 року військові армії РФ з артилерії обстріляли Антонівку
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.
Внаслідок удару загинув чоловік 1979 року народження. Ще двоє людей дістали поранення.
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