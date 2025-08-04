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Новини обстріли Херсонщини
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Росіяни вдарили з артилерії по Антонівці на Херсонщині, є загиблий та поранені

Наслідки обстрілів Херсонщини

Вранці 4 серпня 2025 року військові армії РФ з артилерії обстріляли Антонівку

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

Внаслідок удару загинув чоловік 1979 року народження. Ще двоє людей дістали поранення.

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Автор: 

обстріл (30193) Херсонська область (6068) Херсонський район (496) Антонівка (87)


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