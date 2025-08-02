Росіяни атакували з дрона велосипедиста у Широкій Балці: чоловік у важкому стані

Сьогодні близько 17:00 у Широкій Балці на Херсонщині росіяни атакували з дрона велосипедиста.

Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, через ворожий удар 43-річний чоловік дістав вибухову травму та поранення грудної клітини. Постраждалого шпиталізували у тяжкому стані.

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