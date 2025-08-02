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Новини обстріли Херсонщини
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Росіяни атакували з дрона велосипедиста у Широкій Балці: чоловік у важкому стані

Обстріли Херсонщини

Сьогодні близько 17:00 у Широкій Балці на Херсонщині росіяни атакували з дрона велосипедиста.

Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, через ворожий удар 43-річний чоловік дістав вибухову травму та поранення грудної клітини. Постраждалого шпиталізували у тяжкому стані.

Також читайте: Окупанти вдарили КАБами по Херсону: пошкоджено автомобільний міст, мешканців мікрорайону Корабел закликають евакуюватися. ВIДЕО (оновлено)

Автор: 

обстріл (30176) Херсонська область (6059) Херсонський район (489) Широка Балка (8)


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