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Новости обстрелы Херсонщины
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Россияне атаковали с дрона велосипедиста в Широкой Балке: мужчина в тяжелом состоянии

Обстрелы Херсонской области

Сегодня около 17:00 в Широкой Балке на Херсонщине россияне атаковали с дрона велосипедиста.

Об этом сообщили в Херсонской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, из-за вражеского удара 43-летний мужчина получил взрывную травму и ранение грудной клетки. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

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обстрел (28852) Херсонская область (5066) Херсонский район (480) Широкая Балка (7)


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