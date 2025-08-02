Россияне атаковали с дрона велосипедиста в Широкой Балке: мужчина в тяжелом состоянии

Сегодня около 17:00 в Широкой Балке на Херсонщине россияне атаковали с дрона велосипедиста.

Об этом сообщили в Херсонской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, из-за вражеского удара 43-летний мужчина получил взрывную травму и ранение грудной клетки. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

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