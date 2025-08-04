Вночі ворог знову атакував Одещину ударними безпілотниками, загиблих та постраждалих немає. ФОТОрепортаж

Внаслідок влучань спалахнули масштабні пожежі, які вогнеборці, спільно з добровольцями, оперативно ліквідували.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.

Найбільших руйнувань зазнала територія радіоринку - вогонь знищив десятки торгівельних павільйонів, де знаходилась електроніка та побутова техніка. Також масштабна пожежа ліквідована в недіючому гуртожитку.

В Одеському районі пошкоджений приватний будинок, господар якого самотужки ліквідував пожежу на власному подвірʼї.

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