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Новини Фото Обстріли Одещини
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Вночі ворог знову атакував Одещину ударними безпілотниками, загиблих та постраждалих немає. ФОТОрепортаж

Внаслідок влучань спалахнули масштабні пожежі, які вогнеборці, спільно з добровольцями, оперативно ліквідували.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.

Найбільших руйнувань зазнала територія радіоринку - вогонь знищив десятки торгівельних павільйонів, де знаходилась електроніка та побутова техніка. Також масштабна пожежа ліквідована в недіючому гуртожитку.

В Одеському районі пошкоджений приватний будинок, господар якого самотужки ліквідував пожежу на власному подвірʼї.

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Одещина
Одещина
Одещина
Одещина
Одещина
Одещина

Автор: 

обстріл (30193) Одеса (5588) Одеська область (3413) Одеський район (269)


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Кацапи гасять у нас росiйськомовну нацменшину, бо атакують в основному старi будiвлi, осередок ждунiв-потомкiв НКВДистiв, стукачiв.
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04.08.2025 08:28 Відповісти
 
 