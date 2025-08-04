З вечора ворог не припиняв бити по Нікопольщині: серед поранених – 4-місячне немовля, його стан важкий
До пізнього вечора та вранці ворог продовжував атакувати Нікопольщину. Бив FPV-дронами та скидав боєприпаси з БпЛА. Обстрілював з артилерії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.
Внаслідок ударів постраждали 3 людини. Одна з них 4-місячна дівчинка - вона у важкому стані.
Внаслідок артобстрілу Марганця пошкоджено транспортне підприємство.
Вночі в небі Дніпропетровщини було збито 2 БПЛА.
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Володимир Омельянов
показати весь коментар04.08.2025 08:51 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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