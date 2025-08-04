Дві людини постраждали внаслідок атак РФ на Нікопольщину
Упродовж дня 4 серпня російські війська продовжували обстрілювати Нікопольський район Дніпропетровської області, внаслідок чого є постраждалі та руйнування.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, агресор бив FPV-дронами та артилерією, скинув боєприпас з БпЛА. Потерпали райцентр, Мирівська, Покровська і Марганецька громади.
Унаслідок ворожих атак постраждали двоє чоловіків – 48 та 53 років. Вони госпіталізовані в стані середньої тяжкості.
Також пошкоджені адмінбудівля, підприємство, екскаватор і авто.
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