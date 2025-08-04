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Новини Обстріли Нікопольщини
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Дві людини постраждали внаслідок атак РФ на Нікопольщину

Обстріли Нікопольщини

Упродовж дня 4 серпня російські війська продовжували обстрілювати Нікопольський район Дніпропетровської області, внаслідок чого є постраждалі та руйнування.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, агресор бив FPV-дронами та артилерією, скинув боєприпас з БпЛА. Потерпали райцентр, Мирівська, Покровська і Марганецька громади.

Унаслідок ворожих атак постраждали двоє чоловіків – 48 та 53 років. Вони госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

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Також пошкоджені адмінбудівля, підприємство, екскаватор і авто.

Автор: 

обстріл (30210) Нікополь (1300) Дніпропетровська область (4098) Нікопольський район (362)


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