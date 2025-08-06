Оккупанты в течение дня около 70 раз обстреляли Днепропетровщину: один человек погиб, еще два получили ранения. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение дня среды, 6 августа, российские захватчики совершили около семи десятков атак на три района Днепропетровской области. Из-за вражеских обстрелов один человек погиб, еще два - получили ранения.
Об этом в телеграмм сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
Больше всего захватчики обстреливали Никопольский район, применяя FPV-дроны и артиллерию.
Пострадали от вражеских обстрелов Никополь, Мировская, Марганецкая, Покровская громады.
"К сожалению, погибла 65-летняя женщина. Соболезнования родным и близким. Есть и две пострадавшие - 78 и 76 лет. Их доставили в больницу", - рассказал Лысак.
Вследствие атаки повреждены 10 частных домов и 3 хозяйственные постройки. Возникло несколько возгораний.
По Синельниковщине агрессор ударил КАБами и БпЛА. Под ударом были Межевская и Покровская громады. Изуродованы 4 автобуса, 7 частных домов. Два из них загорелись.
По Зеленодольской громаде Криворожского района российская армия попала беспилотником, вследствие чего вспыхнул пожар.
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