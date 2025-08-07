Під ударами РФ перебували три райони Дніпропетровщини: поранено чоловіка, пошкоджено багатоповерхівку, адмінбудівлю та магазини

Протягом дня 7 серпня ворожих ударів зазнали Нікопольський, Синельниківський та Криворізький райони Дніпропетровської області, унаслідок чого є постраждалий та руйнування.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Так, Нікопольщину російська армія атакувала FPV-дронами та артилерією. Влучання були у Нікополі, Мирівській, Покровській, Червоногригорівській та Марганецькій громадах.



Унаслідок атак побиті два магазини, багатоповерхівка, 10 сонячних панелей, надвірна споруда, гараж, парник і мікроавтобус.

Від ударів безпілотниками потерпала і Синельниківщина. У Межівській громаді постраждав 44-річний чоловік. Понівечені авто. У самому Синельниковому – пошкоджена адмінбудівля. І там, і там виникли пожежі, які вже приборкали.



У Криворізькому районі агресор поцілив БпЛА по Грушівській громаді. Зачепило інфраструктуру.

