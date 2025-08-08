Литва призывает Украину поделиться опытом усиления ПВО, - Будрис

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис призвал Украину поделиться своими знаниями по усилению противовоздушной обороны и противодронных возможностей.

Об этом он заявил во время дистанционной встречи со своими коллегами из Польши, Молдовы, Румынии и Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.

Будрис отметил, что укрепление ПВО и противодронных возможностей является вызовом, который требует скоординированных региональных действий. "Мы можем перенять опыт Украины и ее последние знания в этой области", - сказал он.

По словам министра, защита воздушного пространства является насущной задачей для всех стран НАТО в восточной части Альянса и их соседей. Он подчеркнул, что последствия войны России против Украины выходят за пределы границ и представляют угрозу безопасности граждан и критической инфраструктуры.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ выпустила по Украине 108 шахедов, в том числе реактивных. ПВО обезвредила 82 цели. ИНФОГРАФИКА