РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10398 посетителей онлайн
Новости ПВО Украины
480 5

Литва призывает Украину поделиться опытом усиления ПВО, - Будрис

Кястутис Будрис о миротворцах в Украине

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис призвал Украину поделиться своими знаниями по усилению противовоздушной обороны и противодронных возможностей.

Об этом он заявил во время дистанционной встречи со своими коллегами из Польши, Молдовы, Румынии и Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.

Будрис отметил, что укрепление ПВО и противодронных возможностей является вызовом, который требует скоординированных региональных действий. "Мы можем перенять опыт Украины и ее последние знания в этой области", - сказал он.

По словам министра, защита воздушного пространства является насущной задачей для всех стран НАТО в восточной части Альянса и их соседей. Он подчеркнул, что последствия войны России против Украины выходят за пределы границ и представляют угрозу безопасности граждан и критической инфраструктуры.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ выпустила по Украине 108 шахедов, в том числе реактивных. ПВО обезвредила 82 цели. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

Литва (2559) ПВО (3013)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ви там поакуратніше, бо разом з досвідом посилення ППО йде докупи досвід відкатів, продажу тилових посад і так далі.
показать весь комментарий
08.08.2025 15:31 Ответить
Для друззів і союзників - без проблем. Напраляйте своїх фахівців. Заклики є зайвими.
показать весь комментарий
08.08.2025 15:32 Ответить
Неодмінно треба поділитись.
показать весь комментарий
08.08.2025 16:04 Ответить
прикро, що їм довелось про це просити..
показать весь комментарий
08.08.2025 17:00 Ответить
Святе діло Друзям допомогти.
показать весь комментарий
08.08.2025 17:02 Ответить
 
 