Зеленський обговорив із новою прем’єркою Литви Ругінене оборонну співпрацю і посилення ППО

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч в Києві з прем’єр-міністеркою Литви Інгою Ругінене, яка нещодавно вступила на цю посаду та здійснила свій перший закордонний візит саме до нашої країни.

інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, із прем'єркою Литви вони обговорили подальшу оборонну допомогу, спільне виробництво зброї та інвестиції в український ОПК. Окремою темою стала енергетика.

"Попереду зима, і Росія лише нарощує повітряний терор, удари проти наших міст. Тому посилення нашої протиповітряної оборони є пріоритетним питанням. Обговорили й участь Литви у відбудові України та допомогу в будівництві укриттів у школах і дитячих садках", - розповів він.

Зеленський також назвав важливою готовність Литви зробити внесок в ініціативу PURL і приєднатися до програми SAFE.

"І вдячні за комплексну підтримку України з боку Литви. Військова допомога, співлідерство в коаліції з розмінування, активна участь у коаліціях дронів, ППО, РЕБ, артилерійській та ІТ – усе це значно посилює наш народ у захисті", - додав Зеленський.

