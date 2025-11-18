Рашисти атакували енергетичні об’єкти у 4 областях. Діють графіки відключень, - Міненерго

Ворог завдав ударів по енергетичних об’єктах Дніпропетровської, Сумської, Херсонської та Донецької областей. На пошкоджених об’єктах енергетичної інфраструктури тривають ремонтно-відновлювальні роботи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

Графіки відключень

Як зазначається, сьогодні у більшості областей України з 00:00 до 23:59 застосовуються графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Про зміни в енергопостачанні дізнавайтесь на сторінках обленерго вашого регіону.

"Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", - додають у Міненерго.

Що передувало?

Як зазначалося, 16 листопада війська РФ атакували енергетичну інфраструктуру 5 областей.

