Рашисти атакували енергетичні об’єкти у 4 областях. Діють графіки відключень, - Міненерго
Ворог завдав ударів по енергетичних об’єктах Дніпропетровської, Сумської, Херсонської та Донецької областей. На пошкоджених об’єктах енергетичної інфраструктури тривають ремонтно-відновлювальні роботи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.
Графіки відключень
Як зазначається, сьогодні у більшості областей України з 00:00 до 23:59 застосовуються графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.
Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Про зміни в енергопостачанні дізнавайтесь на сторінках обленерго вашого регіону.
"Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", - додають у Міненерго.
Що передувало?
Як зазначалося, 16 листопада війська РФ атакували енергетичну інфраструктуру 5 областей.
