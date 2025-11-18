В "Укренерго" заявили про можливе пом’якшення графіків відключень

Як взимку відключатимуть світло

Графіки погодинних вимкнень електроенергії в Україні можуть не лише ускладнюватися, а й пом’якшуватися - усе залежатиме від швидкості відновлення енергетичної інфраструктури.

Про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Ремонт пошкоджених об’єктів

За його словами, енергетики постійно працюють над ремонтом та відновленням пошкоджених об’єктів, тому покращення ситуації найближчим часом цілком можливе.

Зміни можуть відбуватись і в позитивний бік. Всі працюють над відновленням енергооб’єктів. Є тільки питання часу", - зазначив Зайченко.

Щодо прогнозів про можливість дії графіків відключень протягом усієї зими, глава "Укренерго" визнав, що такий сценарій залишається реальним через триваючу війну. Водночас він наголосив, що енергетики докладають максимум зусиль, аби мінімізувати обмеження.

"Потенційно - це можливо. Війна не закінчена. Можу тільки запевнити, що ми як оператор системи передачі, разом з власниками об’єктів генерації - робимо все можливе для того, щоб відключення були мінімізовані або скасовані", - додав Зайченко.

Що передувало?

  • Як зазначалося, 16 листопада війська РФ атакували енергетичну інфраструктуру 5 областей.
  • 17 листопада рашисти атакували енергетичні об’єкти у 4 областях. Діють графіки відключень.

Топ коментарі
"Та навіщо? Не треба! Так все одно краще, ніж при Порошенко!"
18.11.2025 10:46 Відповісти
А можна "пом'якшувати" мовчки без піару , бо кацапня слідкує за нашим інфо?
18.11.2025 10:58 Відповісти
У нас найвищі посадовці від енергетики напряму отримують вказівки від своїх керівників у кацапетівці і регулярно сплачують їм "мзду", тому такі заяви простих клерків ні на що особливо вже не впливають. У кацапні наявна інформація про стан нашої енергосистеми "з перших рук".
18.11.2025 11:09 Відповісти
світла нема по 14-16 годин. обережно, покращено.
18.11.2025 10:48 Відповісти
А если поднять цену в два раза, то и вообще можно не отключать)
18.11.2025 10:49 Відповісти
Так, давно тариф на е/е не піднімали.
18.11.2025 11:03 Відповісти
Як же ж без піару? Без піару неможливо! Так ніхто не дізнається, що Укренерго щось робить.
18.11.2025 11:10 Відповісти
Тобто ворог не може зайти на сайт Yasno і подивитися графіки відключення?
18.11.2025 11:13 Відповісти
Так завтра знов прилетить і доведеться знов гайки закручувати. Для чого цей популізм???
18.11.2025 11:01 Відповісти
За такої логіки то і не треба публікувати розклад руху поїздів "Укрзалізниці": а раптом завтра прилетить і графіки руху не діятимуть?
18.11.2025 11:14 Відповісти
Так йдеться ж не про ІНФОРМУВАННЯ, а про КІЛЬКІСТь і ТРИВАЛІСТЬ відключень. А ці два показники НАПРЯМУ залежать від результатів ракетно-дронових атак. Грубо кажучи, завтра винесуть кілька підстанцій та ТЕС і всі ці пом'якшені графіки можна буде викинути на смітник.
18.11.2025 11:20 Відповісти
В березні 2022 в Києві в перехрестя бульвару Шевченка та Володимирської прилетіла кац.ракета. На доволі жвавому перехресті утворилась велика яма... Я тоді теж спершу подумав: "Завтра ж знову прилетить. Нащо тую прірву засипати й ремонтувати дороги?"
18.11.2025 11:15 Відповісти
Некоректне порівняння.
18.11.2025 11:22 Відповісти
Чому? Навчіть.
18.11.2025 11:33 Відповісти
Тому що говоримо про РІЗНІ речі. Ви про усунення наслідків ракетних обстрілів, а я про графіки розподілу електроенергії.
18.11.2025 11:50 Відповісти
А ці графіки хіба не "завдяки" ракетним обстрілам з'явились?
18.11.2025 11:57 Відповісти
Давайте не валити все до однієї купи, ОК? Ми ж не встановлюємо тут причинно-наслідкові зв'язки. Залежність графіків відімкнення електроенергії від ракетних ударів є очевидною. Новина про те, що окремі діячі вирішили позайматися популізмом і пообіцяти населенню пом'якшення графіків. Але ж вони не контролюють частоту і ефективність повітряних атак. Тому пообіцяти таке це все одно що спробувати, наприклад, наказати комарам не так боляче кусатися. Або дощу литися з меншою інтенсивністю. Або сонцю з'являтися частіше.
18.11.2025 12:12 Відповісти
О, тепер зрозумів. Дякую
18.11.2025 12:19 Відповісти
💡У разі сильних морозів тривалість відключень електроенергії в Україні може зрости, - голова Укренерго Зайченко в інтерв'ю РБК-Україна.
18.11.2025 13:00 Відповісти
Вже кілька днів відомо про підготовку одного з наймасованіших ракетних ударів по Україні.
Звісно, чому б не пообіцяти більше світла, адже виконувати цю обіцянку не прийдеться.

Ось така вона - Zелена влада: купа порожніх обіцянок, а за лаштунками - мародерство скривавленої жертви кацапської агресії.
18.11.2025 13:19 Відповісти
 
 