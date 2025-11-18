В "Укренерго" заявили про можливе пом’якшення графіків відключень

Графіки погодинних вимкнень електроенергії в Україні можуть не лише ускладнюватися, а й пом’якшуватися - усе залежатиме від швидкості відновлення енергетичної інфраструктури.

Про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Ремонт пошкоджених об’єктів

За його словами, енергетики постійно працюють над ремонтом та відновленням пошкоджених об’єктів, тому покращення ситуації найближчим часом цілком можливе.

Зміни можуть відбуватись і в позитивний бік. Всі працюють над відновленням енергооб’єктів. Є тільки питання часу", - зазначив Зайченко.

Щодо прогнозів про можливість дії графіків відключень протягом усієї зими, глава "Укренерго" визнав, що такий сценарій залишається реальним через триваючу війну. Водночас він наголосив, що енергетики докладають максимум зусиль, аби мінімізувати обмеження.

"Потенційно - це можливо. Війна не закінчена. Можу тільки запевнити, що ми як оператор системи передачі, разом з власниками об’єктів генерації - робимо все можливе для того, щоб відключення були мінімізовані або скасовані", - додав Зайченко.

