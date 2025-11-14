В Донецкой, Киевской и Одесской областях значительное количество обесточенных потребителей, - "Укрэнерго"
В большинстве регионов Украины сегодня продолжают применяться меры по ограничению потребления. В результате очередной комбинированной атаки произошло отключение электроэнергии в трех областях.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".
"В конце прошлых и в начале уже текущих суток враг нанес ракетные и дронные удары по энергетическим объектам в нескольких областях. В результате – на утро есть значительное количество обесточенных потребителей в Донецкой, Киевской и Одесской областях. В каждой из пострадавших областей продолжаются аварийно-восстановительные работы", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что в большинстве регионов Украины сегодня продолжают применяться меры по ограничению потребления. До конца суток будут действовать графики почасовых отключений объемом от 2 до 4 очередей (с максимальным объемом ограничений в вечерние часы). Во всех регионах, где применяются почасовые отключения электроэнергии, действуют также графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.
Последствия массированного удара 14 ноября
В результате атаки на Киев произошло разрушение зданий, возгорание жилых и нежилых объектов в нескольких районах города. Повреждены участки тепловых сетей, в Деснянском районе временно отсутствует теплоснабжение. Мэр Кличко предупредил о возможных перебоях с электро- и водоснабжением, коммунальные службы работают над ликвидацией последствий.
В Киевской области в результате обстрела пострадали по меньшей мере шесть человек, включая ребенка, и возникли многочисленные пожары в пяти районах области.
Около полуночи 14 ноября российские захватчики массированно атаковали беспилотниками неработающее предприятие в Чугуеве.
В Новоукраинском районе Кировоградской области повреждена линия электропередач.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Що ваша доленька гірка.
Зе віддали себе на блюді
А зараз очі як в Сірка?
Купіть «кравчучку» цукерманам,
Щоб не тягли важких сумок.
Допомагайте своїм фанам,
Та не тримайте злих думок.
Бо не для себе ті старались,
Все для Гундоса, як для вас.
Аж раптом всі НАБУ злякались,
Гундосік крикнув їм «Атас»!!!
Ви їх продовжуйте любити,
Не слухайте отих «бариг».
Допоможіть їм вас добити,
І щоб Гундосік втекти встиг!!!
14.11.2025
Анатолій Березенський