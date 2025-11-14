В Донецкой, Киевской и Одесской областях значительное количество обесточенных потребителей, - "Укрэнерго"

В большинстве регионов Украины сегодня продолжают применяться меры по ограничению потребления. В результате очередной комбинированной атаки произошло отключение электроэнергии в трех областях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".

"В конце прошлых и в начале уже текущих суток враг нанес ракетные и дронные удары по энергетическим объектам в нескольких областях. В результате – на утро есть значительное количество обесточенных потребителей в Донецкой, Киевской и Одесской областях. В каждой из пострадавших областей продолжаются аварийно-восстановительные работы", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что в большинстве регионов Украины сегодня продолжают применяться меры по ограничению потребления. До конца суток будут действовать графики почасовых отключений объемом от 2 до 4 очередей (с максимальным объемом ограничений в вечерние часы). Во всех регионах, где применяются почасовые отключения электроэнергии, действуют также графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

Последствия массированного удара 14 ноября

В результате атаки на Киев произошло разрушение зданий, возгорание жилых и нежилых объектов в нескольких районах города. Повреждены участки тепловых сетей, в Деснянском районе временно отсутствует теплоснабжение. Мэр Кличко предупредил о возможных перебоях с электро- и водоснабжением, коммунальные службы работают над ликвидацией последствий.

В Киевской области в результате обстрела пострадали по меньшей мере шесть человек, включая ребенка, и возникли многочисленные пожары в пяти районах области.

Около полуночи 14 ноября российские захватчики массированно атаковали беспилотниками неработающее предприятие в Чугуеве.

В Новоукраинском районе Кировоградской области повреждена линия электропередач.

