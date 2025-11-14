На Донеччині, Київщині та Одещині значна кількість знеструмлених споживачів, - "Укренерго"

Графіки відключень у Запорізькій області стали жорсткішими через обстріли

У більшості регіонів України сьогодні продовжують застосовуватись заходи обмеження споживання. Внаслідок чергової комбінованої атаки є знеструмлення у трьох областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у НЕК "Укренерго".

"В кінці минулої та на початку вже поточної доби ворог завдав ракетних і дронових ударів по енергетичних об’єктах у кількох областях. Як наслідок – на ранок є значна кількість знеструмлених споживачів на Донеччині, Київщині та Одещині. У кожній із постраждалих областей тривають аварійно-відновлювальні роботи", - йдеться у повідомленні.

У компанії зазначили, що у більшості регіонів України сьогодні продовжують застосовуватись заходи обмеження споживання. До кінця доби будуть діяти графіки погодинних відключень обсягом від 2 до 4 черг (з максимальним обсягом обмежень у вечірні години). У всіх регіонах, де застосовуються погодинні знеструмлення, діють також графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

Наслідки масованого удару 14 листопада

Внаслідок атаки на Київ сталося руйнування будівель, загорання житлових та нежитлових об’єктів у кількох районах міста. Пошкоджені ділянки теплових мереж, у Деснянському районі тимчасово відсутнє теплопостачання. Мер Кличко попередив про можливі перебої з електро- та водопостачанням, комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків.

На Київщині унаслідок обстрілу постраждали щонайменше шість людей, включно з дитиною, та виникли численні пожежі в п’яти районах області.

Близько опівночі 14 листопада російські загарбники масовано атакували безпілотниками непрацююче підприємство у Чугуєві.

В Новоукраїнському районі Кіровоградської області пошкоджено лінію електропередач.

Топ коментарі
+5
Не плачте дуже вумні люди,
Що ваша доленька гірка.
Зе віддали себе на блюді
А зараз очі як в Сірка?

Купіть «кравчучку» цукерманам,
Щоб не тягли важких сумок.
Допомагайте своїм фанам,
Та не тримайте злих думок.

Бо не для себе ті старались,
Все для Гундоса, як для вас.
Аж раптом всі НАБУ злякались,
Гундосік крикнув їм «Атас»!!!

Ви їх продовжуйте любити,
Не слухайте отих «бариг».
Допоможіть їм вас добити,
І щоб Гундосік втекти встиг!!!
14.11.2025
Анатолій Березенський
14.11.2025 11:32 Відповісти
+2
І ось що дивно. Пшуть що рашисти завдали ударів по трьом областям, а відключати будуть ВСЮ Україну. Може в Укренерго такі ж самі Міндічи, як в Енергоатомі, що створують штучні проблеми на користь *********
14.11.2025 12:03 Відповісти
+1
Ну, пограєтесь з відключеннями ще поки погода дозволяє, а як з такою електрикою будуть працювати системи опалення коли мороз цюкне? Тим більше, що після вимикання йде така нагрузка на електромережі, що ефективність вимикань до заднього місця.
14.11.2025 12:20 Відповісти
І ось що дивно. Пшуть що рашисти завдали ударів по трьом областям, а відключати будуть ВСЮ Україну. Може в Укренерго такі ж самі Міндічи, як в Енергоатомі, що створують штучні проблеми на користь *********
14.11.2025 12:03 Відповісти
так с 10 октября в каждой области был прилёт по энерго, походу починить не могут
14.11.2025 12:18 Відповісти
це інша справа. але як не було в області уражання енергооб'єктів. а відклчення є? Вдарили по Дніпру а світ вимикнули у Франківську, Допомогати це одне, а тупо вирубати всіх це друге. Навіть цей приклад з чергами. Одна черга 4 години без світла на добу, інші 12-16? І це в одному місті. Ось і кажу - в Укренерго такі ж самі злодії що і "Атоменерго"
14.11.2025 12:28 Відповісти
Я сам не понимаю как это работает у них, наверно там где не было прилетов у них забирают и отдают где есть разрушение, я сам сижу 10 часов со светом в сутки хотя прилёт только один был за этот месяц и то три недели назад
14.11.2025 13:10 Відповісти
а як можливо віддати електрику туди де зруйновані електропідстанції та ЛЕП??? Кажу 90% відключень це ворожа діяльність
14.11.2025 13:13 Відповісти
Ви володієте інформацією, де скільки чого зруйновано? Є об'єднана енергосистема, невже важко витратити хвилин 30 на вивчення питання - в Ютубі повно відео, ні, знайдеться черговий невіглас і починає нести маячню. І це майбутнє України? Слава богу кудись поділися дурачки, які пропонували запити під землю всі ТЕЦ
14.11.2025 14:43 Відповісти
Блазень і є блазень. Дурень, поясні мені, як об'єднана система може забезпечити енергією населений пункт де перебити ЛЕП? Ти, на щастя зелене минуле країни, розкажи чому вигадани якись черги для кожного населеного пункта, а кирує ними Київ, тобто міністри-крадії. Так що твоє місце на дальнику, второпала Женька?
14.11.2025 17:54 Відповісти
Ну, пограєтесь з відключеннями ще поки погода дозволяє, а як з такою електрикою будуть працювати системи опалення коли мороз цюкне? Тим більше, що після вимикання йде така нагрузка на електромережі, що ефективність вимикань до заднього місця.
14.11.2025 12:20 Відповісти
Так нам дали 50 стран генераторы для обеспечения отопления
14.11.2025 13:12 Відповісти
Це клініка - звинувачувати "Укренерго" в обстрілах енергосистеми України
14.11.2025 14:44 Відповісти
Я чув, правда це чи ні, що західні партнери на початку повномасштабного вторгнення передали нам безкоштовно 96 міні електростанцій, яких би точно вистачило дати електроенергію в міста. Також чув, що тільки мер міста Житомир встановив таку міністанцію. А куди Зе подів інші?
14.11.2025 13:02 Відповісти
А хто їх буде встановлювати? Це досить складні проекти, фахівців перебусярили, інші втекли, у будівництві теж немає такої кількості кадрів. Це місцеві ПТСР-щики та "патрійоти" вважають, що можна воювати роками без проблем
14.11.2025 14:46 Відповісти
Зелена хвойда! Тебе питали не це. Де Зеля подів генератори? Пошукай у ютубі, может знайдеш від мертвого віслюка вуха. Ще розкажи мені, де обіцяний Зеленським блекаут на мацкві?
14.11.2025 17:57 Відповісти
спитай де вони у Тімура і його команди
14.11.2025 15:53 Відповісти
ВибачаюсьЮ а Тимур це хто - Умеров, шмигаль чи Дермак
14.11.2025 18:00 Відповісти
а в Мене цілий день не вимикають,на хрена я собі зарядну станцію BLUETTI купив
