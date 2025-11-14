На Донеччині, Київщині та Одещині значна кількість знеструмлених споживачів, - "Укренерго"

У більшості регіонів України сьогодні продовжують застосовуватись заходи обмеження споживання. Внаслідок чергової комбінованої атаки є знеструмлення у трьох областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у НЕК "Укренерго".

"В кінці минулої та на початку вже поточної доби ворог завдав ракетних і дронових ударів по енергетичних об’єктах у кількох областях. Як наслідок – на ранок є значна кількість знеструмлених споживачів на Донеччині, Київщині та Одещині. У кожній із постраждалих областей тривають аварійно-відновлювальні роботи", - йдеться у повідомленні.

У компанії зазначили, що у більшості регіонів України сьогодні продовжують застосовуватись заходи обмеження споживання. До кінця доби будуть діяти графіки погодинних відключень обсягом від 2 до 4 черг (з максимальним обсягом обмежень у вечірні години). У всіх регіонах, де застосовуються погодинні знеструмлення, діють також графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

Наслідки масованого удару 14 листопада

Внаслідок атаки на Київ сталося руйнування будівель, загорання житлових та нежитлових об’єктів у кількох районах міста. Пошкоджені ділянки теплових мереж, у Деснянському районі тимчасово відсутнє теплопостачання. Мер Кличко попередив про можливі перебої з електро- та водопостачанням, комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків.

На Київщині унаслідок обстрілу постраждали щонайменше шість людей, включно з дитиною, та виникли численні пожежі в п’яти районах області.

Близько опівночі 14 листопада російські загарбники масовано атакували безпілотниками непрацююче підприємство у Чугуєві.

В Новоукраїнському районі Кіровоградської області пошкоджено лінію електропередач.

