Графіки відключень у Запорізькій області стали жорсткішими

Через ворожі обстріли об’єктів генерації та підстанцій цього тижня за вказівкою "Укренерго" графіки відключень у Запорізькій області стали більш жорсткими. За даними "Запоріжжяобленерго", стабілізаційними графіками покрито 75% побутових споживачів, решта — на лініях, що живлять критичну інфраструктуру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

"Вважаю, що 25% - це все одно забагато, бо це несправедливо, коли четверта частина мешканців мають постійно електрику, а інші - підлаштовуються під графіки", - наголосив Федоров.

Він зазначив, що чергове засідання Ради оборони Запорізької області було присвячене справедливому застосуванню графіків. Зокрема були прийняті такі рішення:

  • критично важливі підприємства зобов'язані за командою Обленерго відключати (у межах графіків) житлові будинки, які живляться від їхніх ліній. Це забезпечить рівномірний розподіл годин вимкнень серед усіх абонентів.
  • для підприємств, які функціонують не цілодобово, а за чітким графіком, безперервна подача електроенергії буде здійснюватися саме в робочий час. В інший час доби та вихідні дні до цих підприємств, а також до побутових абонентів на спільній лінії живлення, будуть застосовуватися загальні графіки погодинних відключень.
  • "Запоріжжяобленерго" має провести інвентаризацію ліній живлення об'єктів інфраструктури, які використовуються спільно з побутовими споживачами. Там де є технічне рішення - перевести на інші лінії із застосуванням графіків.

Посилення контролю за дотриманням графіків

Управління Держенергонагляду у Запорізькій області посилить контроль за правильністю застосування графіків, недопущенням необґрунтованих відключень та рівномірністю залучення споживачів.

переживаю за Запоріжжя
перед тим як чергове місто захоплюють кацапи з'являються такі радісні фоточки і відоси
14.11.2025 09:47 Відповісти
Цікава ситуація по західній частині України! чернівецька область по 12 годин без світла! всі інші західні області з світлом! кажуть зелені і далі еленергію в румунію та молдову продають плюючи на українців!
14.11.2025 09:55 Відповісти
Кажуть, що коми треба вміти ставити, а вже потім пхатися в енергетику. Звісно, що чим менше генерації, тим більше можливостей продавати електрику. Вам новий підручник по фізиці писати треба. Якщо розхреначено, скажімо, вузлові підстанції, як же енергію передати з Хмельницької АЕС в Київ? А, точно - по Wi-Fi ☝️😍
14.11.2025 10:48 Відповісти
я бачу ти великий спец *********-напевгно шанувальник зелі!по факту- тількт чернівецька область на заході без світла! факт- на території області є дністровська гес !до чого тут київ?ти на карту подивмсь! походу в тебе географічний критинизм і не тільки географічний!
14.11.2025 10:55 Відповісти
Хмельницкая область тоже сидит без света по 12-15 часов, так что не только Черновицкая область на западе без света
14.11.2025 11:05 Відповісти
те що хмельницька без світла я в курсі! тільки це не захід а центр і живиться від нітишина! а на буковині є своя гкс- дністровстка плюс бурштинська тес!
14.11.2025 11:11 Відповісти
Хмельницька область, це захід, а не центр
14.11.2025 14:46 Відповісти
Бурштынскую ТЕС кацапы расхреначили, по поводу Днистровской не знаю
14.11.2025 14:57 Відповісти
Хмельницьку область вже три дні не вимикають від світла.
14.11.2025 13:34 Відповісти
Я наприклад проживаю в Кам'янці Подільському Хмельницька область, по 13, 14 годин немає світла, то ви напевно десь ще знайшли Хмельницьку область.
14.11.2025 14:47 Відповісти
Вы где живете вообще? Я живу в Старконе и тут света каждый день по 12-13 часов нету.
14.11.2025 14:59 Відповісти
Київ до того, що існує об'єднана енергосистема. В да - я фахівець в цій галузі - приходжу поіржати в подібні теми і почитати чергову причину відсутності електрики 🤣🤣🤣🤣
14.11.2025 14:36 Відповісти
А до чого тут чернівецька область, в хмельницькій області по 13, 14 годин немає світла
14.11.2025 14:44 Відповісти
Все що влада може зробити для громадян- щось погіршити.
14.11.2025 10:08 Відповісти
Краще дамо кацапам безкоштовно електроенергію на ЗАЕС ,а самі будемо без світла . Може вже досить вважати ЗАЕС українською ,яку зєля просрав в березні 2022 ,кацапи вже її ніколи не повернуть .
14.11.2025 11:08 Відповісти
Все це терпиться поки немає морозів, а далі можна догратись.
14.11.2025 12:29 Відповісти
 
 