Графіки відключень у Запорізькій області стали жорсткішими

Через ворожі обстріли об’єктів генерації та підстанцій цього тижня за вказівкою "Укренерго" графіки відключень у Запорізькій області стали більш жорсткими. За даними "Запоріжжяобленерго", стабілізаційними графіками покрито 75% побутових споживачів, решта — на лініях, що живлять критичну інфраструктуру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

"Вважаю, що 25% - це все одно забагато, бо це несправедливо, коли четверта частина мешканців мають постійно електрику, а інші - підлаштовуються під графіки", - наголосив Федоров.

Він зазначив, що чергове засідання Ради оборони Запорізької області було присвячене справедливому застосуванню графіків. Зокрема були прийняті такі рішення:

критично важливі підприємства зобов'язані за командою Обленерго відключати (у межах графіків) житлові будинки, які живляться від їхніх ліній. Це забезпечить рівномірний розподіл годин вимкнень серед усіх абонентів.

для підприємств, які функціонують не цілодобово, а за чітким графіком, безперервна подача електроенергії буде здійснюватися саме в робочий час. В інший час доби та вихідні дні до цих підприємств, а також до побутових абонентів на спільній лінії живлення, будуть застосовуватися загальні графіки погодинних відключень.

"Запоріжжяобленерго" має провести інвентаризацію ліній живлення об'єктів інфраструктури, які використовуються спільно з побутовими споживачами. Там де є технічне рішення - перевести на інші лінії із застосуванням графіків.

Посилення контролю за дотриманням графіків

Управління Держенергонагляду у Запорізькій області посилить контроль за правильністю застосування графіків, недопущенням необґрунтованих відключень та рівномірністю залучення споживачів.

