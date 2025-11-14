Из-за вражеских обстрелов объектов генерации и подстанций на этой неделе по указанию "Укренерго" графики отключений в Запорожской области стали более жесткими. По данным "Запоріжжяобленерго", стабилизационными графиками покрыто 75% бытовых потребителей, остальные — на линиях, питающих критическую инфраструктуру.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Считаю, что 25% - это все равно слишком много, потому что это несправедливо, когда четверть жителей имеют постоянное электричество, а остальные - подстраиваются под графики", - подчеркнул Федоров.

Он отметил, что очередное заседание Совета обороны Запорожской области было посвящено справедливому применению графиков. В частности, были приняты следующие решения:

критически важные предприятия обязаны по команде Облэнерго отключать (в пределах графиков) жилые дома, которые питаются от их линий. Это обеспечит равномерное распределение часов отключений среди всех абонентов.

Для предприятий, которые функционируют не круглосуточно, а по четкому графику, непрерывная подача электроэнергии будет осуществляться именно в рабочее время. В другое время суток и выходные дни к этим предприятиям, а также к бытовым абонентам на общей линии питания, будут применяться общие графики почасовых отключений.

"Запоріжжяобленерго" должно провести инвентаризацию линий питания объектов инфраструктуры, которые используются совместно с бытовыми потребителями. Там, где есть техническое решение, перевести на другие линии с применением графиков.

Усиление контроля за соблюдением графиков

Управление Госэнергонадзора в Запорожской области усилит контроль за правильностью применения графиков, недопущением необоснованных отключений и равномерностью привлечения потребителей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сутки на Запорожье: враг нанес 731 удар, четыре человека погибли