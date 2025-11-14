РУС
Графики отключений в Запорожской области стали более жесткими

Графики отключений в Запорожской области стали более жесткими из-за обстрелов

Из-за вражеских обстрелов объектов генерации и подстанций на этой неделе по указанию "Укренерго" графики отключений в Запорожской области стали более жесткими. По данным "Запоріжжяобленерго", стабилизационными графиками покрыто 75% бытовых потребителей, остальные — на линиях, питающих критическую инфраструктуру.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.

"Считаю, что 25% - это все равно слишком много, потому что это несправедливо, когда четверть жителей имеют постоянное электричество, а остальные - подстраиваются под графики", - подчеркнул Федоров.

Он отметил, что очередное заседание Совета обороны Запорожской области было посвящено справедливому применению графиков. В частности, были приняты следующие решения:

  • критически важные предприятия обязаны по команде Облэнерго отключать (в пределах графиков) жилые дома, которые питаются от их линий. Это обеспечит равномерное распределение часов отключений среди всех абонентов.
  • Для предприятий, которые функционируют не круглосуточно, а по четкому графику, непрерывная подача электроэнергии будет осуществляться именно в рабочее время. В другое время суток и выходные дни к этим предприятиям, а также к бытовым абонентам на общей линии питания, будут применяться общие графики почасовых отключений.
  • "Запоріжжяобленерго" должно провести инвентаризацию линий питания объектов инфраструктуры, которые используются совместно с бытовыми потребителями. Там, где есть техническое решение, перевести на другие линии с применением графиков.

Усиление контроля за соблюдением графиков

Управление Госэнергонадзора в Запорожской области усилит контроль за правильностью применения графиков, недопущением необоснованных отключений и равномерностью привлечения потребителей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сутки на Запорожье: враг нанес 731 удар, четыре человека погибли

переживаю за Запоріжжя
перед тим як чергове місто захоплюють кацапи з'являються такі радісні фоточки і відоси
14.11.2025 09:47 Ответить
Цікава ситуація по західній частині України! чернівецька область по 12 годин без світла! всі інші західні області з світлом! кажуть зелені і далі еленергію в румунію та молдову продають плюючи на українців!
14.11.2025 09:55 Ответить
Все що влада може зробити для громадян- щось погіршити.
14.11.2025 10:08 Ответить
 
 