Графики отключений в Запорожской области стали более жесткими
Из-за вражеских обстрелов объектов генерации и подстанций на этой неделе по указанию "Укренерго" графики отключений в Запорожской области стали более жесткими. По данным "Запоріжжяобленерго", стабилизационными графиками покрыто 75% бытовых потребителей, остальные — на линиях, питающих критическую инфраструктуру.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.
"Считаю, что 25% - это все равно слишком много, потому что это несправедливо, когда четверть жителей имеют постоянное электричество, а остальные - подстраиваются под графики", - подчеркнул Федоров.
Он отметил, что очередное заседание Совета обороны Запорожской области было посвящено справедливому применению графиков. В частности, были приняты следующие решения:
- критически важные предприятия обязаны по команде Облэнерго отключать (в пределах графиков) жилые дома, которые питаются от их линий. Это обеспечит равномерное распределение часов отключений среди всех абонентов.
- Для предприятий, которые функционируют не круглосуточно, а по четкому графику, непрерывная подача электроэнергии будет осуществляться именно в рабочее время. В другое время суток и выходные дни к этим предприятиям, а также к бытовым абонентам на общей линии питания, будут применяться общие графики почасовых отключений.
- "Запоріжжяобленерго" должно провести инвентаризацию линий питания объектов инфраструктуры, которые используются совместно с бытовыми потребителями. Там, где есть техническое решение, перевести на другие линии с применением графиков.
Усиление контроля за соблюдением графиков
Управление Госэнергонадзора в Запорожской области усилит контроль за правильностью применения графиков, недопущением необоснованных отключений и равномерностью привлечения потребителей.
