518

В Киеве 14 ноября будут действовать графики стабилизационных отключений электроэнергии. ИНФОГРАФИКА

В Киеве завтра, 14 ноября, будут действовать графики стабилизационных отключений электроэнергии.

Об этом сообщили в компании ДТЭК, информирует Цензор.НЕТ.

отключения в Киеве
отключения в Киеве

+1
круто все, идут эксперименты над гоями, как будут выживать
13.11.2025 21:41 Ответить
Україна повинна збільшити імпорт сонячних батарей (фотоелектричних панелей) - буквально на кожний будинок.
І невеликих вітряків.
13.11.2025 21:37 Ответить
Коли нема сонця, як і нема вітра, то до дупи це все.
13.11.2025 21:39 Ответить
Коли нема сонця, як і нема вітра, тоді потрібен також електрогенератор чи електробатарея.
13.11.2025 21:46 Ответить
Показують по телебаченню Ямайку після урагану, так у багатьох сонячні батареї - мають світло і інтернет.
13.11.2025 21:51 Ответить
энергетик ви, знаєте формулу потужності? Коли відома напруга та струм?))
13.11.2025 22:00 Ответить
Електроплиту не завжди включите, але будете мати світло.
13.11.2025 22:03 Ответить
І працюючий холодильник.
13.11.2025 22:07 Ответить
У нас в Україні масово електроплит немає, суттєво не вплинуть, більше газ, але звично електрочайники всякі і пральні машини, бойлери, то тут ви праві звичайно
13.11.2025 22:09 Ответить
В "дружніх" Кітайців ?
13.11.2025 21:43 Ответить
