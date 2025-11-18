Російські удари по енергетиці спричинили знеструмлення на Дніпропетровщині та Сумщині: діють графіки відключень

Станом на ранок 18 листопада у Дніпропетровській та Сумській областях залишаються знеструмлені споживачі через російські удари по енергооб’єктах.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго", передає Цензор.НЕТ.

У компанії зазначили, що аварійно-відновлювальні роботи вже розпочалися там, де це дозволяють умови безпеки.

Знеструмлення через негоду

Окремо фіксуються знеструмлення, пов’язані з негодою: через сильні пориви вітру повністю або частково без світла залишаються 124 населені пункти у шести областях - Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Закарпатській, Чернівецькій та Дніпропетровській. Ремонтні бригади працюють над відновленням мереж, а заживлення всіх споживачів очікується до кінця доби.

Погодинні графіки

Унаслідок попередніх масованих атак більшість регіонів сьогодні продовжують застосовувати обмеження споживання. До кінця доби діятимуть графіки погодинних відключень обсягом від 1,5 до 4 черг. Також працюють графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Споживання електроенергії залишається високим: станом на 9:30 воно перебувало на рівні попереднього дня. За даними "Укренерго", 17 листопада ранковий максимум споживання був на 7,2% вищим за показник 14 листопада, що пояснюється зниженням температури та меншим обсягом обмежень.

Компанія закликає до ощадливого використання електроенергії протягом дня та рекомендує за можливості переносити енергоємні процеси на період після 22:00.

