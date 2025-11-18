Розроблено 16 техрішень для захисту об’єктів критичної інфраструктури, - Кулеба

Відбулося засідання Координаційного штабу з фізичного захисту критичної інфраструктури.

Про це повідомив у телеграм-каналі віце-прем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій України, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, робота триває щодня. Під час засідання підсумували, що вже зроблено за останній місяць і що потребує додаткової уваги.

Розроблено типові технічні рішення

Разом з Агентством відновлення, військовими інженерами, обласними адміністраціями, профільними міністерствами та службами розробили 16 типових технічних рішень для захисту обʼєктів критичної інфраструктури. Вони враховують особливості різних об’єктів та можливості місцевих виробників, що дозволяє скоротити час будівництва та зменшити вартість виготовлення конструкцій.

"Будівництво вже триває на понад ста об’єктах. Команди будівельників працюють за алгоритмами для прифронтових територій - з урахуванням безпеки людей, цілодобового графіка та оперативної взаємодії всіх служб на місцях", - наголошує Кулеба.

Інші рішення

За його словами, також проведено консультації з 70 українськими виробниками та сформували систему контролю закупівель.

На засіданні Штабу затвердили створення публічного дашборду, де відкрито відображатимемо дані щодо закупівель матеріалів для захисних споруд. Його презентуємо найближчими днями.

Постійно моніториться ситуація на об’єктах, зокрема після уражень. Також команда Агентства відновлення, військових та проєктантів виїжджали на об’єкти міської інфраструктури у громадах, які забезпечуюиь водо- та теплопостачання, логістичні вузли. Для них також підготовлені окремі інженерні рішення.

Залучаються до роботи міжнародні партнери та організації. Проведено зустрічі із послами 23-х країн, окреслено запити та необхідну підтримку. Першочерговий напрям – прифронтові регіони. Саме там інфраструктура постійно перебуває під ризиком ударів, а від її стійкості залежить робота систем життєзабезпечення громад.

Штаб продовжує роботу. Маємо стислий час, складні умови і велику відповідальність перед людьми. Дякую всім командам в Штабі, всім, хто працює на місцях – ця робота забезпечує стійкість критичної інфраструктури навіть у найважчих умовах.

