Розроблено 16 техрішень для захисту об’єктів критичної інфраструктури, - Кулеба

захист від шахедів на енергооб’єкті

Відбулося засідання Координаційного штабу з фізичного захисту критичної інфраструктури.

Про це повідомив у телеграм-каналі віце-прем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій України, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, робота триває щодня. Під час засідання підсумували, що вже зроблено за останній місяць і що потребує додаткової уваги.

Розроблено типові технічні рішення

Разом з Агентством відновлення, військовими інженерами, обласними адміністраціями, профільними міністерствами та службами розробили 16 типових технічних рішень для захисту обʼєктів критичної інфраструктури. Вони враховують особливості різних об’єктів та можливості місцевих виробників, що дозволяє скоротити час будівництва та зменшити вартість виготовлення конструкцій.

"Будівництво вже триває на понад ста об’єктах. Команди будівельників працюють за алгоритмами для прифронтових територій - з урахуванням безпеки людей, цілодобового графіка та оперативної взаємодії всіх служб на місцях", - наголошує Кулеба.

Інші рішення

  • За його словами, також проведено консультації з 70 українськими виробниками та сформували систему контролю закупівель.
  • На засіданні Штабу затвердили створення публічного дашборду, де відкрито відображатимемо дані щодо закупівель матеріалів для захисних споруд. Його презентуємо найближчими днями.
  • Постійно моніториться ситуація на об’єктах, зокрема після уражень. Також команда Агентства відновлення, військових та проєктантів виїжджали на об’єкти міської інфраструктури у громадах, які забезпечуюиь водо- та теплопостачання, логістичні вузли. Для них також підготовлені окремі інженерні рішення.
  • Залучаються до роботи міжнародні партнери та організації. Проведено зустрічі із послами 23-х країн, окреслено запити та необхідну підтримку. Першочерговий напрям – прифронтові регіони. Саме там інфраструктура постійно перебуває під ризиком ударів, а від її стійкості залежить робота систем життєзабезпечення громад.
  • Штаб продовжує роботу. Маємо стислий час, складні умови і велику відповідальність перед людьми. Дякую всім командам в Штабі, всім, хто працює на місцях – ця робота забезпечує стійкість критичної інфраструктури навіть у найважчих умовах.

Топ коментарі
+15
йшов четвертий рік війни
18.11.2025 10:50 Відповісти
+12
Знову ???
А там ще є що захищати ?
18.11.2025 10:49 Відповісти
+9
а що сталося з попередніми,які обійлися більш як 12млрд??миші згризли??прізвища мишей не закінчуються на наєм,міндіч,.....????
18.11.2025 10:56 Відповісти
ще?
як заповів великий комбінантор ще 16 майже чесних способів освоїти нічийні бюджетні гроші
18.11.2025 11:39 Відповісти
Опомнилась пи...а, когда ночь прошла.
18.11.2025 12:08 Відповісти
це як з реформами за 34 роки,кожного року нові на те ж саме,єдине радувало що частіше були профанацією і простим розкраданням бюджету,хоча хватало і ніщівних як освіта,медицина,правосуддя що з того вийшло бачимо щодня.......
18.11.2025 12:28 Відповісти
куда поспішати ?
скільки тієї зими ?
скільки тієї війни ?

.
18.11.2025 11:47 Відповісти
Зенітні дрони, і ракети які ви с.ки ніяк не робити і вже не зробите, бо все виробництво розбите.
18.11.2025 10:51 Відповісти
Перше рішення - це заміна всіх тих, що не робили це раніше, а тупо крали гроші? Якщо ні, то ці рішення - профанація. До речі, Кулєба мав би покази давати, а не рішення оголошувати.
18.11.2025 10:54 Відповісти
побите корупцією обладнання Держави треба негайно міняти !
.
18.11.2025 11:49 Відповісти
а що сталося з попередніми,які обійлися більш як 12млрд??миші згризли??прізвища мишей не закінчуються на наєм,міндіч,.....????
нєсть їм числа, гризунам ЗЄліним !

.
18.11.2025 11:50 Відповісти
Да ландно. Наем ведь всем рассказал что трёхуровневая система защиты построена. Или спи..л , как обычно пи..д зелёные ушлёпки.
18.11.2025 10:56 Відповісти
Ура! Свіжі обіцянки під'їхали! Схематози нікуди не ділись.

18.11.2025 10:58 Відповісти
теперь будет 16 степеней защиты?)
18.11.2025 10:58 Відповісти
А їм платять за наради. Чим більше нарад - тим більше показник "роботи"...+ Бізнес ланчі...вечері...та інші комунікаційні заходи...16 рішень!!Тепер буде 16 нарад,яке рішення взяти до виконання!! Яке фінансування,ще 16 нарад ...А там новий Міндич прибуде...та новий Єрмак призначить ся....Новий рік треба круто відгуляти - бабло ж накормили!!
18.11.2025 10:59 Відповісти
Завозь лопати з Китаю і нехай вся ота бидлята ******** 24/7
18.11.2025 11:04 Відповісти
Це які будуть? Вже пятирівневі?
18.11.2025 11:06 Відповісти
Наша пісня гарна й нова, починаєм її знову...
18.11.2025 11:11 Відповісти
Рішення не красти присутнє?
18.11.2025 11:11 Відповісти
Карлсон з Алі-Бабою дали згоду?...
18.11.2025 11:12 Відповісти
Кабмін дозволив проводити закупівлі для захисту критичної інфраструктури без відкритих торгів. Джерело: https://censor.net/ua/n3585606

А Васька слушает да ест (пИсдит)
18.11.2025 11:15 Відповісти
Мільйон техрішень...
18.11.2025 12:16 Відповісти
Чергове обкрадання країни стартує
18.11.2025 11:18 Відповісти
Хльопці, куди ви поспішаєте? Не треба, ми вже звикли до темряви, як ті коти
18.11.2025 11:19 Відповісти
Ключовими елементами тих техрішень є: перерахування авансів на "прокладки", "перекидання коштів у "крипту", переказ "відкатів" на "криптогаманці".
18.11.2025 11:20 Відповісти
Кулеба, ти сраний корупціонер якого Єрмак соває по посадах. Іди за руським кораблем разом з Алі Бабою.
18.11.2025 11:30 Відповісти
Я вже старий. Маю протезовану ногу. Тобто, фізичні навантаження мені "протипоказані". Але маю"дальнозоркість. Тому прекрасно можу сидіть стрілком-оператором "крупняка" для відстеження "шахєдів", чи навіть, для ЗУ-23-2. Але я щось не бачу пропозицій подібного характеру...
18.11.2025 11:37 Відповісти
🤣🤣🤣
18.11.2025 12:01 Відповісти
1.розстріл всіх хто сидів на відкатах
2.розстріл всіх хто прийшов брати відкати
3.-16 вже не потрібно, бо ніхто не бере і не дає
18.11.2025 12:24 Відповісти
Пздц,этот придурок проснулся,когда выбито всё.
18.11.2025 13:07 Відповісти
 
 