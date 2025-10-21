Кабмін дозволив проводити закупівлі для захисту критичної інфраструктури без відкритих торгів. Які умови?

Кабінет Міністрів змінив правила публічних закупівель для швидшого відновлення та захисту критичної інфраструктури.

Зокрема, до 1 березня 2026 року замовники зможуть укладати договори без відкритих торгів або е-каталогу для будівництва, ремонту та інших інженерно-технічних заходів із захисту об’єктів, повідомляє пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Рішення поширюється на закупівлі товарів і послуг (крім поточного ремонту) на суму від 100 000 грн, послуг із поточного ремонту від 200 000 грн та робіт від 1,5 млн грн. Раніше така процедура діяла лише для об’єктів паливно-енергетичного сектору, тепер охоплює також системи життєзабезпечення, транспорт і пошту.

"Тимчасові зміни у процедурі дозволять замовникам швидше укладати договори і запускати ремонтні чи захисні роботи там, де це потрібно, негайно. Це допоможе захистити людей і зберегти стійкість економіки", – зазначив заступник міністра Андрій Телюпа.

Як повідомлялось, Кабмін також виділив понад 6 мільярдів із резервного фонду на захист енергетики.

Зокрема, кошти розподілять наступним чином: